Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de la MLS: Coronel, Brugman, Bogusz, Ojeda, Bombino, Haak y más

La temporada 2025 de la MLS ya está en la etapa de los Playoffs, debido a esto, varios clubes ya están pensando en la campaña 2026 anunciando sus altas, bajas y renovaciones.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes de la competencia estadounidense:

1. Carlos Coronel no seguirá en el New York Red Bulls

El periodista argentino Uriel Iugt informó que el cancerbero paraguayo no pudo llegar a un acuerdo económico con los taurinos para extender su contrato, así que decidió dar un paso al costado para convertirse en agente libre, lo cual después fue confirmado a través de redes sociales porque los neoyorquinos lo despidieron desde sus cuentas oficiales.



Se menciona que su posible destino podría estar en el Olimpia o el Libertad, ambos de su país.

2. Gastón Brugman no extendió su vínculo con Nashville SC

Gastón Brugman | Leonardo Fernandez/GettyImages

El uruguayo anunció su salida de Las Seis Cuerdas tras acabar su contrato, luego de la eliminación en la semifinales de la Conferencia Este.



“Muchas gracias Nashville SC, otro año con un título y haciendo historia en el club. Ahora todo recuperar mental y físicamente para afrontar otro año más de la mejor manera. Soy agente libre, así que evaluaré la mejor opción para mi futuro”, expresó el volante a través de su cuenta de X.

3. Mateusz Bogusz ya busca nuevo destino

Mateusz Bogusz | Agustin Cuevas/GettyImages

Desde las últimas semanas se ha mencionado que el centrocampista polaco ha estado analizando nuevas opciones porque no tendría intenciones de seguir con el Cruz Azul de México.



El periodista italiano Fabrizio Romano confirmó la noticia a través de sus redes, asegurando que tanto equipos de Europa como de la MLS estarían sondeando su fichaje.



De hecho, el periodista Tom Bogert indicó que el New England Revolution tiene como prioridad negociar con La Máquina.

4. Martín Ojeda renovó con Orlando City

Martín Ojeda | Geoff Stellfox/GettyImages

Aun cuando se habló de su posible marcha del equipo morado, al final, el argentino se quedará.



El periodista argentino César Luis Merlo comunicó que el volante alargó su vínculo con los Leones hasta diciembre del 2026.



Sumado a ello, el cuadro de Florida le dará la opción de extender el lazo hasta el 2027.

5. Rayados lanzó una oferta por Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez | Harry Figiel/ISI Photos/GettyImages

Desde la semana anterior se comentó que el centrocampista del Chicago Fire estaba en la órbita de varios clubes mexicanos, pero ahora, uno de ellos por fin hizo su primer movimiento, así lo informó César Merlo.



La fuente explicó que Monterrey realizó una buena oferta para comprar la carta del mexicoamericano, sin embargo, no llenó las expectativas del club norteamericano.

6. Timo Werner no llegará al NY Red Bulls

Timo Werner | Maja Hitij/GettyImages

El director deportivo de los taurinos, el canadiense Julian de Guzmán, dio a conocer la noticia sobre el extremo alemán del RB Leipzig.



“La oportunidad estaba ahí, pero no creo que estuviéramos completamente convencidos de que fuera lo correcto para Nueva York. Por eso no invertimos todo nuestro dinero en ello. Preferimos ser pacientes”, declaró.

7. San Diego adquirió a Luca Bombino

Staying in SD.



San Diego FC Exercises Permanent Trade Option to Acquire Defender 𝗟𝘂𝗰𝗮 𝗕𝗢𝗠𝗕𝗜𝗡𝗢. pic.twitter.com/GtIcFBsxEo — San Diego FC (@sandiegofc) November 18, 2025

La nueva franquicia de la MLS firmó de manera definitiva al lateral izquierdo de 18 años, quien había llegado en calidad de préstamo desde LAFC.



El cuadro californiano no quiso esperar a que el proceso se alargara y ejecutó la opción de compra pensando en fortalecer su columna defensiva.

8. Justin Haak saldrá del New York City

Justin Haak | David Jensen/GettyImages

El periodista Tom Bogert reveló que el centrocampista termina su contrato con los Pigeons una vez que acabe la participación del equipo en Playoffs.



La fuente asegura que habrá mucho interés por el futbolista una vez que se convierta en agente libre, tanto de la MLS como de clubes de la USL Championship, la segunda división de los Estados Unidos.

9. San Diego quiere quedarse con Oscar Verhoeven

Oscar is ready to feel the energy again next season. pic.twitter.com/T4oAkk8hir — San Diego FC (@sandiegofc) November 19, 2025

Tom Bogert informó que el conjunto californiano activó la opción de compra para fichar al lateral derecho, cedido desde el San José Earhquakes. Antes de lesionarse, el defensor de 19 años había jugado más de mil minutos y había sido titular en diez partidos consecutivos.

10. Cade Cowell muy cerca de retornar a la MLS

Cade Cowell | Hector Vivas/GettyImages

El mexicoamericano no fue considerado por Chivas de México en los últimos compromisos de la fase regular, especulando así que no seguiría defendiendo la casaca rojiblanca.



El portal Mediotiempo dio a conocer que el New York Red Bulls es el más interesado en concretar el fichaje del extremo, sin embargo, San José Earthquakes, club que lo vendió al Guadalajara, también alza la mano contando con algo a su favor, una cláusula de recompra.



Aparte de estos dos clubes habría otros más en búsqueda del Vaquero, pero no se revelaron los nombres.