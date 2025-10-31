Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de la MLS: Gallese, Bright, Escobar, Zavaleta, Fagúndez y más

La temporada 2025 de la MLS ya está en la etapa de los Playoffs, debido a esto, varios clubes ya están pensando en la campaña 2026 anunciando sus altas, bajas y renovaciones.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes de la competencia estadounidense:

1. Diego Fagúndez quedó fuera del Galaxy

Diego Fagúndez | Omar Vega/GettyImages

Luego de fracasar en la presente temporada, el conjunto angelino ya tomó decisiones sobre su plantilla con respecto al 2026.



El extremo izquierdo uruguayo, que fue clave para levantar la MLS Cup del 2024, no continuará porque su opción de renovación fue rechazada tras dos años y medio.

2. Eriq Zavaleta tampoco entra en planes del Galaxy

Eriq Zavaleta | Liza Rosales/ISI Photos/GettyImages

El defensa salvadoreño también se marcha del club angelino.



El seleccionado de El Salvador era uno de los más experimentados de la zaga y durante su estadía aportó liderazgo y solidez en la parte baja.



Fuentes cercanas indican que estaría evaluando nuevas oportunidades dentro de la MLS o en el extranjero.



Junto al cuscatleco, el delantero español Miguel Berry dice adiós.

3. Galaxy negocia la estadía de Matheus Nascimento

Matheus Nascimento | Shaun Clark/GettyImages

El delantero brasileño estuvo cedido desde el Botafogo de su país, con una opción de compra, consiguiendo seis anotaciones y cuatro asistencias en 28 compromisos. Por ello, los Galácticos están negociando para mantenerlo dentro de sus filas.

4. LA Galaxy mantendrá a Christian Ramírez

Christian Ramírez | Liza Rosales/ISI Photos/GettyImages

El periodista Tom Bogert dio a conocer que el conjunto californiano firmó un nuevo contrato por el delantero de origen colombiano.



La gran ventaja, desde el punto de vista del comunicador, es que el atacante puede desempeñar múltiples roles.



Otros que se quedarán son los laterales Mauricio Cuevas y John Nelson, así como los mediocampistas Tucker Lepley, Isaiah Parente y Gino Vivi, sin olvidar al guardameta Brady Scott.

5. Franco Escobar se marchó del Houston Dynamo

Franco Escobar | Rio Giancarlo/GettyImages

El lateral argentino de 30 años deja atrás al equipo anaranjado para enrolarse con el Peñarol de Uruguay, a donde llega en calidad de libre por un año con opción para extender a otro.



El sudamericano firmó este miércoles con los Carboneros, a petición directa del técnico Diego Aguirre.

6. Orlando City no renovará a Pedro Gallese

Pedro Gallese | Dustin Markland/GettyImages

Por increíble que parezca, los Leones no extenderán el vínculo con el guardameta peruano, el cual culmina a finales de este año, así lo notificó el periodista argentino César Luis Merlo. Ambas partes no pudieron llegar a un acuerdo con respecto al salario.



No obstante, El Pulpo ya evalúa nuevas opciones dentro de la MLS, incluso tiene una oferta en Perú, precisamente del Alianza Lima, pero también se habla del Universitario Deportes.

7. Mauro Icardi interesa en la MLS

Mauro Icardi | Ahmad Mora/GettyImages

De acuerdo con el periodista turco Ekrem Konur, el argentino es seguido con fuerza desde la Serie A de Italia, Sudamérica, la Liga Profesional Saudí de Arabia Saudita y la liga estadounidense.



No obstante, según la fuente, la prioridad del delantero es mantenerse con el Galatasaray de Turquía porque está feliz. El club turco está abierto a un nuevo acuerdo si acepta una reducción salarial.

8. Varios clubes tienen la mira puesta en James Rodríguez

James Rodríguez | Jam Media/GettyImages

El León de México no renovará el contrato del mediocampista colombiano, por tal motivo, varios clubes ya están pensando en cómo convencerlo para unirse a sus filas, entre ellos, el New York City FC, el Chicago Fire y el Orlando City, así lo comunicó Ekrem Konur.



Sin embargo, desde la Liga MX aún hay quienes alzarían la mano para mantenerlo en suelo azteca, tal como el América y los Tigres.

9. La MLS monitorea a Giorgian de Arrascaeta

Giorgian de Arrascaeta | JUAN MABROMATA/GettyImages

Del mismo modo, Ekrem Konur reveló que equipos de los Estados Unidos, así como de la Serie A están siguiendo de cerca al mediocentro uruguayo.



La mala suerte para ellos es que el Flamengo de Brasil está en pláticas para alargar el vínculo del atacante, que acaba de llegar a una nueva final de Copa Libertadores.

10. Orlando City ofreció extensión de contrato a Martín Ojeda

Martín Ojeda | Geoff Stellfox/GettyImages

De acuerdo con el periodista argentino Uriel Iugt, los Leones ya le han ofrecido una renovación al mediocentro argentino, que acaba su vínculo a fin de año. No obstante, el atacante sudamericano no tiene definido todavía si quiere mantenerse ahí.

11. Santos FC hará válida la compra de Álvaro Barreal

Álvaro Barreal | Wagner Meier/GettyImages

Uriel Iugt también compartió que el conjunto de Brasil tiene todo acordado para ejecutar la opción de compra del extremo izquierdo, que está cedido desde el FC Cincinnati.



Al argentino le quedan dos partidos para cumplir los objetivos y el conjunto de Ohio recibirá cerca de cuatro millones de dólares.

12. César Araújo se une a las bajas del Orlando City

César Araújo | Megan Briggs/GettyImages

Con respecto al pivote uruguayo, Uriel Iugt informó que no seguirá con los Leones, ya que su contrato acaba a fin de año y tomó la decisión de no extender su lazo. Con esto, el charrúa quedará con el pase en su poder.

13. Ozziel Herrera también suena para la MLS

Ozziel Herrera | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

De acuerdo con Adrián Esparza de TUDN, el extremo izquierdo mexicano ha despertado el interés de la liga estadounidense, aunque no reveló nombres. Del mismo modo, el atacante de los Tigres sería pretendido por un club de Portugal.

14. Inter Miami extendió el contrato de Yannick Bright

Yannick Bright | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

Las Garzas han alargado el vínculo con el centrocampista hasta el 2028, con opción hasta el 2029.



El pivote italiano de 24 años está viviendo su segunda temporada con el club de Florida.