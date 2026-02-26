Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de la MLS: Hauge, Griezmann, Sargent, Cubas, Mukhtar y más

Ya dio inicio la temporada 2026 de la MLS, donde el Inter Miami buscará defender su corona. Debido a esto, las altas y las bajas de los clubes están en constante movimiento.



Aquí están las últimas noticias, transferencias y rumores de fichajes de la liga estadounidense.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, sportsillustratedfutbol , y nuestra cuenta de Twitter, @_SIFutbol !

1. Toronto FC cerró a Josh Sargent

Josh Sargent | NurPhoto/GettyImages

El equipo canadiense completó el fichaje del delantero de 25 años y seleccionado de los Estados Unidos, procedente del Norwich City de la segunda división de Inglaterra.



Los Reds pagaron 22 millones de dólares para hacerse con sus servicios.

2. Matías Galarza se unió al Atlanta United

Matías Galarza | Cesar Heredia/GettyImages

The Five Stripes cerró la transferencia del mediocentro paraguayo del River Plate de Argentina.



El Millonario lo cedió a préstamo hasta el 31 de diciembre con una obligación de compra por tres mdd por el 50 por ciento del pase.

3. Orlando City ya negocia por Antoine Griezmann

Antoine Griezmann | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

Los Leones tienen como gran objetivo dejar caer la ‘bomba’ con el francés del Atlético Madrid de España.



La intención del cuadro de Florida es cerrar su contratación antes del 26 de marzo, por ello, las negociaciones entre el delantero y el club estarían avanzadas, al menos así lo reportan diferentes medios de confianza como The Athletic y los periodistas Tom Bogert, Fabrizio Romano, César Luis Merlo y Ekrem Konur.



En las próximas semanas, la directiva viajará a Madrid para poder entablar de forma directa con el campeón del mundo, el cual quieren que firme por los próximos tres años.

4. Alexander Aravena llegó al Portland Timbers

Aterriza Alexander 🇨🇱



We have signed Chilean international forward Alexander Aravena on loan from Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.



📄: https://t.co/LUMA65gQ7r pic.twitter.com/dJjp2jrsVV — Portland Timbers (@TimbersFC) February 25, 2026

Los Leñadores anunciaron el arribo del extremo izquierdo del Gremio de Brasil. El delantero chileno se une al conjunto de Oregón en calidad de cedido para la temporada 2026, con una opción de compra.

5. Denis Bouanga renovó con LAFC

More history to make 😤



📝 #LAFC and @BouangaDenis have agreed to a contract extension through 2028 with an option through the 2029-30 season.



🔗 https://t.co/XYtihTc0pz pic.twitter.com/L6N1YuelJx — LAFC (@LAFC) February 25, 2026

Luego de ser tentado por el Fluminense de Brasil, el delantero gabonés terminó por alargar su vínculo con el cuadro californiano hasta el 2028, con una opción de extender hasta el 2029 y 2030. Al mismo tiempo, el africano afirmó que se encuentra contento con los Black & Gold.

6. Andrés Cubas estará más tiempo con Vancouver Whitecaps

DALE CUBITAS 🤩🇵🇾



We have extended Andrés Cubas through 2027-28 🔥



📰 | https://t.co/J6e8MKL7wg#VWFC pic.twitter.com/NtLDJyYPW4 — Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) February 24, 2026

El actual subcampeón de la MLS blindó por más tiempos al pivote paraguayo, quien seguirá portando el jersey hasta el 2028.



Gracias a esto, los canadienses aseguraron la continuidad del mediocampista como pieza clave de su esquema.

7. Vancouver Whitecaps también blindó a Tristán Blackmon

2025 MLS Defender of the Year locked down 🔒🔥



Tristan Blackmon has been extended through 2029-30 💪



📰 | https://t.co/D6EnT9PeZs#VWFC pic.twitter.com/RTAJxDYqc2 — Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) February 25, 2026

Otro de los futbolistas clave de los Caps es el defensa central, así que decidieron darle más tiempo dentro de la institución.



El zaguero alargó su vínculo hasta el 2030, esperando cumplir con creces la expectativa de la directiva.

8. St. Louis City adquirió a Sergio Córdova

Welcome to CITY, Sergio! 🇻🇪



We have acquired Venezuelan international forward Sergio Córdova on loan from BSC Young Boys through June 30, 2026.



🗞️ https://t.co/0wXUoeFUO0 pic.twitter.com/g8c9DnEK2e — St Louis CITY SC (@stlCITYsc) February 24, 2026

Tal como se había informado, el venezolano del Young Boys de Suiza volvió a la MLS de la mano del equipo de Misuri. El seleccionado de Venezuela estará a préstamo hasta el 30 de junio.

9. Hany Mukhtar podría irse del Nashville SC

Hany Mukhtar | Nick Bastoky - Nashville SC/GettyImages

El periodista turco Ekrem Konur reveló que el mediocentro podría dejar al equipo este verano si se pagan entre diez y 15 mdd.



Se menciona que el alemán podría retornar a su país o a alguna de las ligas exóticas del Medio Oriente.

10. Jens Petter Hauge, en el radar de la MLS

Jens Petter Hauge | NurPhoto/GettyImages

Ekrem Konur comentó que el delantero del Bodo/Glimt de Noruega está llamando la atención de los equipos norteamericanos, entre ellos, el LA Galaxy y el New York City FC, que lo ven como su principal objetivo.



La Horda Amarilla espera recibir entre 10 y 15 mdd por el extremo noruego.

11. Alberth Elis, a prueba con Minnesota United

Alberth Elis | Eurasia Sport Images/GettyImages

Tom Bogert explicó que el extremo derecho hondureño está entrenando con los Loons, pese a que no hay garantía de que firme. La Panterita viene de haber estado con el Marítimo de la Segunda División de Portugal.