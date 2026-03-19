Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de la MLS: Herrington, Maripán, Borges, Navas, Quiñones y más

Está en juego la temporada 2026 de la MLS, donde el Inter Miami buscará defender su corona.



El mercado de fichajes de la liga norteamericana llega a su fin el próximo 26 de marzo. Debido a esto, las altas y las bajas de los clubes están en constante movimiento.



Aquí están las últimas noticias, transferencias y rumores de fichajes de la liga estadounidense.

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1. Nelson Quiñones finalizó su etapa con el Houston Dynamo

Nelson Quiñones | Houston Dynamo FC/GettyImages

El periodista colombiano Pipe Sierra dio a conocer que el extremo izquierdo está tramitando los últimos detalles para quedar como agente libre y dar por terminado su vínculo con El Anaranjado.



Asimismo, tal parece que no seguiría su carrera en la MLS porque según la fuente, el colombiano es del interés de varios clubes de su país, aparte tiene una opción para emigrar a Arabia Saudita.

2. Matías Acevedo sí se va al Inter Miami

🔹Matías Acevedo se va a préstamo a Inter Miami, que tendrá la opción de comprar el 50% del pase a fin de año.



👉El volante ofensivo renovará contrato hasta finales de 2028 o 2029 en Racing y viajará a Estados Unidos. pic.twitter.com/UHju6NuVwb — Racing de Alma (@racingdealma) March 16, 2026

De acuerdo con el periodista argentino César Luis Merlo, el joven de 18 años dejará al Racing Avellaneda de Argentina para unirse a la causa de las Garzas, en una operación de préstamo hasta diciembre con opción de compra. Antes de marcharse a la MLS, el centrocampista renovará su contrato con La Academia.

3. Lucas Herrington, en el radar de la Premier League

Lucas Herrington | Claudio Santana - FIFA/GettyImages

A través de sus redes sociales, el periodista turco Ekrem Konur informó que el australiano de 18 años que milita en el Colorado Rapids ha llamado la atención de la liga inglesa, sobre todo del West Ham United y el Everton.



El defensa central ha tenido un buen comienzo en el campeonato norteamericano luego de llegar desde Australia, aunque todavía no ha habido acercamientos formales.

4. ¿Kevin De Bruyne se acerca a la MLS?

Kevin De Bruyne | Ivan Romano/GettyImages

Ekrem Konur reportó que desde los Estados Unidos siguen pujando fuerte por el mediocentro ofensivo belga, lo que sería un último desafío para su carrera. Sin embargo, el Napoli de Italia quiere retenerlo en sus filas, así que su objetivo es hacerlo cumplir el último año de su contrato que culmina hasta el 2027.

5. Inter Miami quiere a Keylor Navas

Keylor Navas | Hector Vivas/GettyImages

El guardameta tiene el deseo de mantenerse en los Pumas de México, sin embargo, ya rechazó la primera oferta de renovación porque no le convenció el tiempo ni el tema económico, así lo reveló el periodista David Faitelson. Sumado a ello, se dice que las Garzas ya se acercaron con una oferta bastante atractiva, con la cual no puede competir el club mexicano.



Por ahora, el futuro del veterano mundialista se mantiene en el aire.

6. Carlos Tévez rechazó a la MLS

Carlos Tévez | Cesar Heredia/GettyImages

El estratega argentino habría declinado dos ofertas internacionales para dirigir, al menos así lo indicó el periodista argentino Federico Jelic.



El comunicador explicó que El Apache fue contactado por el Botafogo de Brasil, además tuvo una consulta desde la liga estadounidense, sin revelar el nombre del equipo.



La intención del mundialista fue mantenerse en el timón del Talleres de Córdoba de su país.

7. Sporting Kansas City presentó a Diego Borges

Bem-vindo a KC, Diego 🇧🇷



We've signed 21-year-old Brazilian defender Diego Borges from Zalaegerszeg TE.



📰: https://t.co/1CijF9NnfV pic.twitter.com/zbbu2N4p7b — Sporting Kansas City (@SportingKC) March 17, 2026

A través de un comunicado, los Wizards informaron que adquirieron al defensa brasileño, proveniente del Zalaegerszeg TE de Hungría.



El sudamericano ha firmado un contrato por cuatro años y medio, vigente hasta la temporada 2029-30, con una opción para alargar hasta la 2030-31.



El zaguero se incorpora como jugador de la iniciativa sub-22 y ocupara un plaza de jugador internacional.

8. La MLS, posible destino de Guillermo Maripán

Guillermo Maripán | NurPhoto/GettyImages

Con información compartida por el Diario AS Chile, se sabe que el defensa central no tiene intenciones de seguir su carrera con el Torino de Italia, luego de haber perdido su lugar en el once titular.



De acuerdo con el rotativo, la agencia que representa al chileno de 31 años ya tuvo acercamientos de diferentes ligas para preguntar condiciones para su contratación. Las opciones son varias: la MLS, la Liga Brasileña y las principales ligas de Europa.