Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de la MLS: Kamara, Neymar, Pulgar, Mehmeti, Riquelme y Caliskan

Está en juego la temporada 2026 de la MLS. El mercado de fichajes de la liga norteamericana cerró en el mes de marzo, sin embargo, los rumores sobre futuras contrataciones están en el aire.



Aquí están las últimas noticias y rumores de fichajes de la liga estadounidense.

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1. Kei Kamara colgó los botines

Kei Kamara | Jeff Dean/GettyImages

Con 41 años, el legendario delantero sierraleonés anunció de forma oficial su retiro tras una larga trayectoria dentro de la MLS donde defendió a doce diferentes clubes, siendo el récord más amplio en la historia de la liga.



El africano nacionalizado estadounidense marcó 147 anotaciones en temporada regular, apareciendo en el segundo lugar de la tabla histórica.



Su última escuadra fue el FC Cincinnati, pero también pasó por el Sporting Kansas City, Columbus Crew SC y Los Ángeles FC, ganando un título con cada uno de ellos.

2. Hay puja por Carlos Casemiro

Casemiro | DARREN STAPLES/GettyImages

El pasado fin de semana, el periodista italiano Fabrizio Romano compartió que el Inter Miami sigue trabajando de forma ardua en el fichaje del brasileño, lo cual es prioritario, con este último tentado por dicha opción entre todas las propuestas que tiene en la mesa.



A la vez, el periodista Tom Bogert informó que El Galaxy es otro pretendiente serio para el pivote, quien será agente libre en este verano una vez que culmine su contrato con el Manchester United de Inglaterra.

3. Neymar Jr, entre el Inter Miami y FC Cincinnati

Neymar | DANIEL DUARTE/GettyImages

A través del programa ‘The S Word’, de TalkSport, el periodista Ben Jacobs explicó que uno de los puntos que tendría en mente El Orange & Blue para apostar por el fichaje del brasileño del Santos FC es que esté en buena forma física. Si logra hacerlo, podrían llegar a un acuerdo para contratarlo en el verano.



Para muchos aficionados sería fantástico que el delantero volviera a reunirse con el argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez en el Inter Miami, no obstante, sólo los de Ohio lo tienen en mente para poder rivalizar con el conjunto rosa.

4. Real Salt Lake renovó a Noel Caliskan

Noel Caliskan | Alex Goodlett/GettyImages

Los Monarcas extendieron el contrato del centrocampista hasta la temporada 20282-29, con opción de alargar hasta la 2029-30.



El alemán de 25 años ha disputado 43 juegos con el RSL desde su llegada en el 2024, además juega para Real Monarchs, filial de la MLS Next Pro.



“Noel ha aprovechado al máximo cada oportunidad que se le ha presentado en las últimas temporadas y nos complace premiar su desarrollo como profesional. Haber sido titular en 32 de nuestros últimos 35 partidos, tanto en el mediocampo como en la lateral derecha, demuestra claramente la confianza que nuestro cuerpo técnico y sus compañeros depositan en su habilidad y versatilidad”, fueron las palabras de Kurt Schmid, director de fútbol del club.

5. Antonio Riquelme jugará con el Real Salt Lake

Antonio Riquelme | Real Salt Lake/GettyImages

Tras destacadas actuaciones en la filial Real Monarchs, el chileno de 17 años ascendió al primer equipo y firmó su primer contrato profesional.



El volante, que estuvo en el Mundial sub-17 de Qatar 2025, expresó su felicidad por haber logrado un paso tan importante.



“Me siento increíblemente bendecido de anunciar que he firmado oficialmente con el Real Salt Lake. Agradecido de mi familia, amigos, compañeros de equipo, técnicos y personal que me ha estado apoyando en este camino”, escribió en sus redes.

6. Arsenal y Chelsea quieren a Adri Mehmeti

Adri Mehmeti | New York Red Bulls/GettyImages

El sitio web alemán Fussballdaten informó que el mediocampista de 17 años ha sido vinculado con los dos equipos de la Premier League de Inglaterra, aunque otros conjuntos también lo siguen de cerca.



Asimismo, el portal indicó que los Gunners tienen plena confianza en ganar el fichaje del futbolista del New York Red Bulls, pues estarían dispuestos a hacer todo lo posible para convencerlo.

7. Erick Pulgar, tentando para llegar a la MLS

Erick Pulgar | Sports Press Photo/GettyImages

El chileno tiene contrato con el Flamengo de Brasil hasta diciembre del 2027, pero está dispuesto a escuchar ofertas para salir del club.



Entre sus posibles destinos están la MLS y el Al Rayyan de Qatar. Desde Estados Unidos, los dos que alzan la mano para llevar a cabo su contratación son el FC Cincinnati y el Austin FC.



Para poder fichar al pivote tendrían que esperar como mínimo hasta el 1 de julio, fecha en la que la cláusula de salida se rebajará en un tercio.