Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de la MLS: Klauss, Donadel, Vrioni, Artur, Annor, Lowe y más

La temporada 2025 de la MLS está en juego y en agosto llegó a su fin la segunda ventana de transferencias de la liga, sin embargo, varios clubes ya están pensando en la campaña 2026.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes de la competencia estadounidense:

1. Gustavo Herrera interesa en la MLS

Gustavo Herrera | JAVIER TORRES/GettyImages

El delantero panameño, que tuvo un gran Mundial sub-20, defiende la casaca del Deportivo Saprissa de Costa Rica, pero su carta pertenece al Sporting San Miguelito de su país.



El presidente del club canalero, Juan José Zonta, admitió que existe una propuesta por parte de un cuadro estadounidense, algo que está atendiendo el Gerente Deportivo del Monstruo Morado, Erick Lonnis, además de una oferta formal desde los Emiratos Árabes Unidos.



“Sí, es cierto, ha habido… de Emiratos Árabes sí hubo y hay interés. Se ha pedido que lo pongan en la mesa, que ha sido verbal. Por allá, en Estados Unidos, también hay una oferta que Erick está manejando”, indicó.

2. CF Montréal anunció a Marco Donadel como entrenador

Marco Donadel | Grant Halverson/GettyImages

Este martes, el equipo canadiense dio a conocer que el italiano será el encargado en jefe de forma permanente, luego de haber asumido de forma interina en gran parte de la temporada 2025, asumiendo el cargo desde la quinta jornada cuando se le dio las gracias al francés Laurent Courtois.



Pese a no conseguir el pase a los Playoffs, se decidió darle continuidad, ya que tienen la creencia que podrá ayudarlos a alcanzar sus ambiciones.

3. Giacomo Vrioni no seguirá con el CF Montréal

Giacomo Vrioni | Minas Panagiotakis/GettyImages

El equipo canadiense rechazó el lunes la opción de contrato de 2026 del delantero albanés, abriendo así un lugar de Jugador Designado. El europeo marcó cuatro goles en diez encuentros.



Junto al atacante, El Impacto también declinó las opciones de alargar el vínculo con el defensa Fernando Álvarez y el mediocampista Bryce Duke, aunque el portero Sebastián Breza si lo extendió hasta el 2027, con opciones para el 2028 y 2029.

4. St. Louis City ejerció la opción de contrato de Joao Klauss

Joao Klauss | Bill Barrett/ISI Photos/GettyImages

Los de Misuri seguirán contando con el delantero brasileño para la temporada 2026, que ha marcado un récord de franquicia de 27 tantos en 85 cotejos en todas las competiciones desde el 2023.



Sumado a ello, se ejercieron opciones para los centrocampistas Chris Durkin y Miguel Pérez, los delanteros Sang Bin Jeong y Brendan McSorley, el defensa Jaziel Orozco y el arquero Christian Olivares.



Los que no seguirán son el defensa Michael Wentzel y los mediocampistas Rasmus Alm, Alfredo Morales y Akil Watts.

5. Artur de Lima seguirá con el Houston Dynamo

Artur | Rich Lam/GettyImages

Tras no lograr llegar a los Playoffs, El Anaranjado anunció este martes las opciones contractuales que ejerció de cara el 2026, siendo cinco, entre ellos, el centrocampista brasileño.



Los otros que continuarán vistiendo el jersey de forma oficial son el lateral Griffin Dorsey, el portero Blake Gillingham, el extremo izquierdo colombiano Nelson Quiñones y el mediocampista Brooklyn Raines.

6. Damion Lowe deberá buscar un nuevo destino

Damion Lowe | Marcus Ingram/GettyImages

Houston Dynamo tampoco hizo válida la opción de contrato del defensa jamaicano, que ahora tendrá que encontrar cabida en otra escuadra.



El caribeño no se va solo porque los otros que ya no contarán para el club son: Obafemi Awodesu, Ethan Bartlow, Erik Dueñas, Michael Halliday, el polaco Sebastián Kowalczyk, Daniel Steres, el ghanés Stephen Annor Gyamfi y los brasileños Sergio Santos y Júnior Urso.

7. Amine Bassi podría seguir con Houston Dynamo

Amine Bassi | Marcus Ingram/GettyImages

Del mismo modo, hay futbolistas que se encuentran negociando con el club para continuar vistiendo la casaca. Uno de ellos es el mediocampista marroquí, además del lateral izquierdo colombiano Pablo Ortiz.