Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de la MLS: Koke, Griezmann, Asensio, Lletget, Blorian y más

Dio inicio la temporada 2026 de la MLS, donde el Inter Miami buscará defender su corona. Debido a esto, las altas y las bajas de los clubes están en constante movimiento.



Aquí están las últimas noticias, transferencias y rumores de fichajes de la liga estadounidense.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, sportsillustratedfutbol , y nuestra cuenta de Twitter, @_SIFutbol !

1. Mauricio González ya está con el Minnesota United

NEWS: the club has acquired winger Mauricio González from Colombia’s first-division side @cdtolima through the 2029-30 MLS season, with a club option for 2030-31. pic.twitter.com/oqMNAkQ7qE — Minnesota United FC (@MNUFC) January 20, 2026

Tras el proceso de exámenes médicos para ser inscrito con los Loons, el extremo izquierdo cumplió con creces y ya está listo para jugar.



El colombiano viene de haber estado a préstamo con el Deportes Tolima de su país, a préstamo desde el Inter de Palmira, también de Colombia.

2. Julián Bazán acelera su arribo al New York Red Bulls

Julián Bazán | Eurasia Sport Images/GettyImages

El periodista colombiano Pipe Sierra comentó que el colombiano de 20 años viajó a Brasil para realizarse los exámenes médicos en la sede del Red Bull Bragantino y así agilizar el proceso para firmar con el conjunto taurino, con el cual tiene todo acordado para su transferencia.



El zaguero central llega desde el Deportivo Pereira de su país.

3. Koke Resurrección, el nuevo anhelo de la MLS

Koke Resurrección | NurPhoto/GettyImages

El periodista turco Ekrem Konur compartió que el veterano español es del interés del Inter Miami y del New York City FC.



Sin embargo, a pesar de que los dos clubes norteamericanos lo están monitoreando se desconoce si el centrocampista estaría dispuesto a marcharse del Atlético Madrid de su país o seguir su carrera con algún otro club del Viejo Continente.

4. Marco Asensio también es monitoreado

Marco Asensio | Marc Atkins/GettyImages

Otro español que agrada en los Estados Unidos es el actual elemento del Fenerbahçe de Turquía.



Según Ekrem Konur, el mediocentro ofensivo es merodeado por el Inter Miami y el LAFC, esperando que llegue para convertirse en una estrella destacada. No obstante, desde el Viejo Continente también lo tienen en planes porque el Aston Villa de Inglaterra lo quiere para una nueva etapa.

5. Atlanta United presentó a Matías Galarza

De la banda a los 5-Stripes 🔴⚫️



¡Bienvenido a Atlanta, Matías!#ATLUTD has signed midfielder Matías Galarza on loan from River Plate through June 30, 2026 with a transfer option in the summer 🗞️



🔗: https://t.co/34rsXm0ZPI pic.twitter.com/fvGZjRwY06 — Atlanta United FC (@ATLUTD) March 2, 2026

The Five Stripes tiene un nuevo rostro en sus filas. El mediocentro guaraní del River Plate de Argentina llega al equipo en calidad de préstamo con una opción de compra.



El periodista argentino César Merlo explicó que el paraguayo contará con una obligación de compra si disputa el 50 por ciento de los encuentros.

6. Benjamín Kuscevic reforzará al Toronto FC

Benjamín Kuscevic | Rodrigo Valle/GettyImages

El periodista argentino Uriel Iugt, al igual que el periodista Tom Bogert, reportó que el defensa central chileno de ascendencia croata se pondrá la elástica del equipo canadiense.



El Fortaleza de Brasil lo cede a préstamo por un año con opción de compra, la cual podría ser obligatoria si cumple determinados objetivos.

7. Inter Miami puso la mira en Matías Acevedo

Inter Miami’s recruitment radar keeps scanning South America.



Reports out of Argentina say the club is evaluating 17-year-old midfielder Matías Acevedo from Racing’s reserve side, with a decision point looming: make a move before the window closes March 26, or table it for the… pic.twitter.com/RFaWpUNptD — INTERMIAMIDAILY (@INTERMIAMIDAILY) March 4, 2026

César Merlo informó en sus redes sociales que las Garzas se han interesado en el mediocampista de 17 años de la reserva del Racing Avellaneda de su país.



Por ahora, el actual campeón de la MLS está evaluando si realiza una oferta en el presente mercado o se esperan hasta el verano.

8. Sebastian Lletget dejará la MLS

Sebastian Lletget | Icon Sportswire/GettyImages

De acuerdo con la información de Tom Bogert, el veterano centrocampista de 33 años está en conversaciones avanzadas para continuar su carrera con el Monterey Bay de la USL Championship, incluso se unirá al grupo propietario como parte del acuerdo.



El ex del Team USA estuvo la última temporada con el FC Dallas.

9. Antoine Griezmann pospondría su aventura con el Orlando City

Antoine Griezmann | NurPhoto/GettyImages

ESPN comentó que el delantero del Atlético Madrid habría pospuesto su fichaje con los Leones en esta temporada debido a que el club calificó a la final de la Copa del Rey, la cual se jugará el próximo 18 de abril.



La semana pasada el francés estaba en conversaciones con el cuadro de Florida para un traspaso, aun cuando tenía contrato con los Colchoneros hasta el 2027.



A la vez, la fuente explicó que la oferta incluía que el campeón del mundo se mudara a los Estados Unidos antes de la fecha límite del mercado de fichajes que es el 26 de marzo, por lo mismo, solamente habría sido válida para este mercado de invierno porque para el verano podrían existir otras alternativas en la mesa.

10. Or Blorian tiene acuerdo con Sporting Kansas City

Or Blorian | Jonathan Moscrop/GettyImages

Medios locales afirmaron que el equipo de la Conferencia Oeste firmó un precontrato con el zaguero central del Hapoel Beer Sheva de Israel.



El israelí, internacional con su selección, se unirá a los Wizards en el verano en una transferencia gratuita.