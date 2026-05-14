Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de la MLS: Paredes, Galoppo, James, Lewandowski y Lozano

Está en juego la temporada 2026 de la MLS. El mercado de fichajes de la liga norteamericana cerró en el mes de marzo, sin embargo, los rumores sobre futuras contrataciones están en el aire.



Aquí están las últimas noticias y rumores de fichajes de la liga estadounidense.

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1. Fuerte competencia por Robert Lewandowski

Robert Lewandowski | Eric Alonso/GettyImages

El polaco acaba de ganar LaLiga con el Barcelona de España y ya tiene más que decidido poner fin a su trayectoria en el equipo culé.



Distintos clubes del mundo quieren hacerse con sus servicios, pero el periodista italiano Fabrizio Romano apuntó que las negociaciones para una posible renovación del atacante están en pausa, ya que de no haber una propuesta convincente dejaría al gigante español.



De hecho, el Al Hilal de Arabia Saudita le ha ofrecido un contrato por la impresionante cifra de 90 millones de euros por temporada, así lo indicó el diario polaco Przeglad Sportowy.



Por otro lado, el periodista turco Ekrem Konur reveló que el Porto de Portugal tampoco ve con malos ojos contratar al ex Bayern Múnich.



Asimismo, escuadras de la Serie A de Italia tienen interés, pero el tema económico lo dificulta, mientras la MLS también ha colocado ofertas en la mesa del delantero, que será agente libre el próximo mes.



Tal como se mencionó la semana pasada, la selección de Polonia está jugando un papel importante en la decisión del mundialista sobre su próxima estadía, ya que quiere gestionar cuidadosamente su carga de trabajo para seguir contando con él.

2. Hirving Lozano renovó con el San Diego FC

Hirving Lozano | Orlando Ramirez/GettyImages

Aun cuando el mexicano no juega con el equipo californiano, Mediotiempo ventiló que renovó su contrato con un considerable aumento salarial.



Por diferencias con el entrenador Mikey Varas, El Chucky dejó de ser tomado en cuenta, algo que también le pagó factura para ya no ser parte de la selección mexicana por su inactividad.



De cualquier forma, eso es lo que menos le interesa al canterano del Pachuca porque es el cuarto mejor pagado de la MLS, además todavía tiene vínculo con la institución hasta el 2028.



Lamentablemente para la franquicia de la Conferencia Oeste, no hay nadie que pueda paga el salario del mundialista.

3. Inter Miami querría a Leandro Paredes

Leandro Paredes | NurPhoto/GettyImages

El periodista argentino Leo Paradizo informó que sus compatriotas Lionel Messi y Rodrigo De Paul están intentando convencer al pivote para que se una a ellos en las Garzas después del Mundial 2026.



El capitán del Boca Juniors sería el favorito de los dos campeones del mundo para que refuerce la medular del equipo gracias a su experiencia y jerarquía internacional.



El volante no ha dado respuesta porque está enfocado en llegar al Mundial, mas también es pretendido por el Santos FC de Brasil, según Mitre.

4. ¿Paso fugaz de James Rodríguez en Minnesota United?

James Rodríguez | Stephen Maturen/GettyImages

El mundialista colombiano ha causado conmoción dentro de la liga norteamericano porque podría ponerle fina su etapa con los Loons en apenas tres meses donde casi no jugó.



Se dice que el mediocampista se pondrá el domingo a las órdenes del argentino Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, sin que haya podido agarrar el ritmo que esperaba de cara a la Copa del Mundo.



El cafetalero ha disputado cinco jornadas, una como titular, sin haber podido anotar, aunque sí ha brindado dos asistencias en 130 minutos.



Debido a todo esto se maneja que no se le renovarían su contrato y esto lo llevaría a finalizar de forma exprés su estadía.



Por ahora, los Bribones anunciaron en sus redes que el jugador quedará liberado este mismo miércoles y que lo apoyaran en el torneo internacional.

5. Giuliano Galoppo analiza propuestas de la MLS

Giuliano Galoppo | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El periodista argentino Matías Cabezas informó que el argentino recibió ofertas concretas desde la liga estadounidense.



Tiene poco que el River Plate adquirió el 80 por ciento de la carta tras un periodo inicial a préstamo.



El valor de mercado del mediocampista ronda los tres mdd, por eso, cualquier negociación deberá acercarse a esa cifra para poder prosperar.