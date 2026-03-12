Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de la MLS: Pareja, Fagúndez, Glesnes, Musovski, Roldán y más

Está en juego la temporada 2026 de la MLS, donde el Inter Miami buscará defender su corona.



El mercado de fichajes de la liga norteamericana llega a su fin el próximo 26 de marzo. Debido a esto, las altas y las bajas de los clubes están en constante movimiento.



Aquí están las últimas noticias, transferencias y rumores de fichajes de la liga estadounidense.

1. Óscar Pareja se hace a un lado del Orlando City

Óscar Pareja | Alex Menendez/GettyImages

El periodista Tom Bogert confirmó que el técnico colombiano y los Leones acordaron mutuamente separarse, luego de seis años.



En su paso por el club, el cafetalero se hizo con la US Open Cup 2022.



El nacido en Medellín es el primer entrenador cesado en la presente campaña apenas con tres juegos disputados.

2. Ibrahim Aliyu, del Columbus Crew al Houston Dynamo

Ibrahim Aliyu | Drew Horton - Columbus Crew/GettyImages

Tom Bogert dio a conocer que El Anaranjado adquirirá al delantero en un intercambio con The Crew. Apenas el año pasado, el nigeriano fue traspasado al conjunto de Ohio, pero ahora regresa con los texanos.

3. Diego Fagúndez, de regreso al New England Revolution

Diego Fagúndez | Omar Vega/GettyImages

El uruguayo se encuentra sin club desde principio de año tras haberse desvinculado del La Galaxy, pero ahora viviría una nueva etapa con los Revs. El extremo izquierdo ha estado entrenando con el equipo de Boston, de donde es canterano y donde militó del 2011 al 2020.

4. Bernardo Silva, nuevamente vinculado con la MLS

Bernardo Silva | Danehouse Photography Ltd/GettyImages

El portugués no seguirá con el Manchester City de Inglaterra, pues en junio termina su contrato y estaría buscando nuevos retos en su carrera.



Un regreso al Benfica de su país es una opción latente, pero de acuerdo con beIN SPORTS, el Inter Miami ya habría iniciado contactos con el entorno del mediocampista para intentar llevárselo.



No obstante, hay otros interesados en sus servicios como la Juventus de Italia y el Galatasaray de Turquía.

5. Bruno Caicedo llegó con al Vancouver Whitecaps

Bruno Caicedo | JUAN BARRETO/GettyImages

El extremo izquierdo se integró al equipo canadiense tras haber estado con el Orense SC de Ecuador, a donde estaba a préstamo desde el Barcelona Guayaquil. Se debe recordar que el ecuatoriano ya tenía cerrado su trato con los Caps, pues había firmado un contrato hasta la temporada 2028-2029, con una opción de compra hasta la 2029-2030.

6. Jakob Glesnes renovó con el LA Galaxy

Jakob Glesnes | Wally Skalij/GettyImages

El club angelino anunció este martes la extensión de contrato del defensa central hasta la temporada 2028-29.



El noruego llegó a los Galácticos en diciembre del año pasado desde el Philadelphia Union, pero en ese tiempo se volvió una incorporación ejemplar, teniendo un gran impacto en el vestuario, aparte ha sido un gran impulso desde el primer día de pretemporada, así lo dijo el gerente general del club, Will Kuntz.

7. Robert Lewandowski estaría lejos de la MLS

Robert Lewandowski | Owen Humphreys - PA Images/GettyImages

El delantero polaco aún desconoce si seguirá su carrera con el Barcelona de España, por eso se le ha vinculado con diferentes escuadras de la liga norteamericana, sin embargo, podría continuar militando en Europa.



Según ‘Calciomercato’, el AC Milán y la Juventus de Italia alzan sus manos para poder ficharlo.

8. Seattle Sounders extendió contratos a cuatro jugadores

Alex Roldán y Danny Musovski | Alika Jenner/GettyImages

Este martes, Danny Musovski, Osaze De Rosario, el nigeriano Nouhou Tolo y el salvadoreño Alex Roldán extendieron su vinculo con el club.



El lateral africano, el centroamericano y el delantero canadiense lograron un acuerdo hasta la temporada 2028-29 con opción para el 2029-30, mientras el delantero norteamericano tiene hasta la campaña 2027-28, con opción para la 2028-29.