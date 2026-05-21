Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de la MLS: Rydström, Johnson, Estevez, Casemiro, Carvajal y más

Está en juego la temporada 2026 de la MLS. El mercado de fichajes de la liga norteamericana cerró en el mes de marzo, sin embargo, los rumores sobre futuras contrataciones están en el aire.



Aquí están las últimas noticias y rumores de fichajes de la liga estadounidense.

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1. Problemas por Carlos Casemiro

Carlos Casemiro | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El reportero de The Athletic, Paul Tenorio, informó que el Inter Miami está cerca de cerrar un acuerdo con el internacional brasileño, quien quedará como agente libre en el mes de junio tras culminar su contrato con el Manchester United de Inglaterra.



El reportero Ben Jacobs de GimeMeSport escribió que el pivote le ha dejado en claro a todos sus pretendientes, incluyendo al La Galaxy, que ha elegido a las Garzas, aun cuando los Galácticos tienen los Derechos de Descubrimiento.

2. Dani Carvajal, con opciones en la MLS

Dani Carvajal | Soccrates Images/GettyImages

Si bien no se compartió el nombre de ninguno de los clubes estadounidenses que quieren al lateral derecho, se dice que la liga estadounidense es una de sus posibles destinos, así lo comunicó el periodista turco Ekrem Konur.



El español, que no seguirá ligado al Real Madrid de su país, es monitoreado desde la Serie A de Italia por la Juventus, el Inter de Milán, el AC Milán y el Como 1907, pero al mismo tiempo, la Liga MX de México y la Liga Profesional Saudí de Arabia Saudita aparecen en la baraja.

3. Darius Johnson se une al San José Earthquakes

Darius Johnson | Lyndsay Radnedge/ISI Photos/GettyImages

El periodista Tom Bogert informó que El Terremoto adquirió al extremo izquierdo del Phoenix Rising de la USL Championship.



El internacional granadino firmó con el cuadro californiano hasta el 2026, con opción de extender por dos años más.

4. Nico Estevez fue cortado del Austin FC

Nico Estevez | Daniel Jefferson/GettyImages

Tras los malos resultados del equipo texano en la presente temporada, al aparecer en el treceavo lugar de la Conferencia Oeste con solamente tres triunfos, este lunes se optó por rescindir de los servicios del director técnico español.



Sumado a ello, el club también le dijo adiós al director deportivo español Rodolfo Borrell.

5. Columbus Crew prescindió de Henrik Rydström

Henrik Rydström | Dustin Satloff/GettyImages

El pasado fin de semana, The Crew optó por cortar lazos con el estratega sueco tras 14 encuentros disputados.



El director deportivo, Issa Tall, argumentó que el timonel nunca logró ganarse el respaldo del vestuario.



En su lugar, el francés Laurent Courtois estará como interino.

6. La MLS busca a Sebastián Aranda

El juvenil extremo paraguayo Sebastian Aranda de 19 años, es seguido de cerca por dos clubes del exterior, uno de ellos de la MLS (lo buscan como una apuesta, no como jugador franquicia).



▶️Con chances de emigrar de #SportivoAmeliano de su pais, un proyecto a futuro interesante. pic.twitter.com/CYM0Foxim3 — -Nahuel Ferreira- (@nahuelfutbol) May 18, 2026

El periodista argentino Nahuel Ferreira compartió que el extremo paraguayo de 19 años es seguido de cerca por dos clubes internacionales, uno de ellos de Estados Unidos, pues lo ve como una apuesta a futuro.



Actualmente juega con el Sportivo Ameliano de su país.

7. ¿Efraín Juárez en la MLS?

Efraín Juárez | Manuel Velasquez/GettyImages

De acuerdo con el Diario Récord, el técnico se ha vuelto uno de los más cotizados después de haber colocado a Pumas en la final del fútbol azteca.



Debido a esto, el mexicano ya tendría múltiples ofertas en puerta, razón por la cual no ha renovado su vínculo con la UNAM.



El ahora apodado Efrastóteles evaluará su mejor opción al acabar el campeonato, pues podría haber opciones de emigrar al fútbol estadounidense o europeo.



Se debe recordar que el mundialista en Sudáfrica 2010 fungió como auxiliar en el New York City FC del 2020 al 2022.

8. Philadelphia Union contaría con Antonio Noriega

Antonio Noriega | Azael Rodriguez/GettyImages

El director deportivo mexicano fue despedido de Rayados de Monterrey, pero rápidamente podría tener un nuevo trabajo.



De acuerdo con el reportero Diego Medina de TUDN, El Tato está a una firma de cerrar su contrato con The Union.

9. Unai López es del agrado de la MLS

Unai López | Europa Press Sports/GettyImages

El próximo 30 de junio, el español quedará como agente libre al concluir su etapa con el Athletic Bilbao de España, por eso ya hay varios interesados en sus servicios.



El Diario AS confirmó que el mediocentro está recibiendo ofertas de varios clubes españoles, de Grecia, Italia, Francia, Medio Ortiente, MLS y México.

10. Oussama Idrissi podría aterrizar en la MLS

Oussama Idrissi | Hector Vivas/GettyImages

El marroquí que milita con el Pachuca de México es deseado por algunos clubes del mismo país, sin embargo, el Diario Récord indicó que el extremo izquierdo está más cerca de arribar a los Estados Unidos que de quedarse en suelo azteca.



El rotativo aseguró que los Tuzos están dispuestos a venderlo siempre y cuando llegue una buena oferta, donde por ahora los norteamericanos van ganando y pareciera que todo está encaminado para trasladarse allá.



No obstante, no se compartieron los nombres de los conjuntos que desean al también neerlandés.