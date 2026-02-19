Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de la MLS: Sallói, Picault, Dorsey, Yan, Gomes, Aravena y más

Se acerca el inicio de la temporada 2026 de la MLS, donde el Inter Miami buscará defender su corona. Debido a esto, las altas y las bajas de los clubes están en constante movimiento.



Será este sábado 21 de febrero cuando arranque la nueva campaña, pero mientras tanto te dejamos las últimas noticias, movimientos y rumores de fichajes de la liga estadounidense.

1. Toronto FC fichó a Emilio Aristizábal

Emilio Aristizábal | Jam Media/GettyImages

Los Reds unieron a sus filas al delantero colombiano, procedente del Atlético Nacional de su país.



Se trata de un préstamo hasta diciembre de este 2026, con cargo y con opción de compra por alrededor de dos millones de dólares.

2. Dániel Sallói se acerca al Toronto FC

Dániel Sallói | Sporting Kansas City/GettyImages

El equipo canadiense también está cerca de adquirir al extremo izquierdo del Sporting Kansas City, así lo indicó el periodista Tom Bogert.



El húngaro que ha marcado 67 tantos con los Wizards está a nada de ponerse la casaca de los Reds.

3. Wallace Yan, entre la MLS, Premier League y Brasil

Wallace Yan | NurPhoto/GettyImages

El delantero del Flamengo de Brasil atrae a muchos conjuntos, aunque por ahora el Red Bull Bragantino es quien está más cerca de llegar a un acuerdo, así lo informó el periodista turco Ekrem Konur.



Sin embargo, la misma fuente añadió que el New York City FC y el Atlanta United también lo quieren para la iniciativa sub-21.



Por último, en Inglaterra lo están monitoreando escuadras como el Wolverhampton Wanderers, el Brentford y el Everton.

4. Sporting Kansas City, la nueva casa de Taylor Calheira

Taylor Calheira | Andrew Katsampes/ISI Photos/GettyImages

De acuerdo con Tom Bogert, los Wizards han fichado al delantero del FC Tulsa de la USL Championship, segunda división de los Estados Unidos.



El acuerdo incluirá una cláusula de reventa. El norteamericano viene de marcar 21 dianas en todas las competiciones el año pasado.

5. Allan Andrade, un deseo en la MLS

Allan Andrade | Nicolò Campo/GettyImages

Otro futbolista brasileño que está en la mira de diferentes escuadras de diferentes países, que lo podrían adquirir por entre 30 y 35 mdd.



Ekrem Konur explicó que e delantero del Palmeiras de Brasil estaría en los planes del Liverpool de Inglaterra y el Benfica de Portugal, pero el Inter Miami y Los Ángeles FC también han mostrado interés.

6. Portland Timbers se haría de Alexander Aravena

Alexander Aravena | Eurasia Sport Images/GettyImages

Tom Bogert informó que los Leñadores están cerca de cerrar el arribo del extremo izquierdo del Gremio de Brasil.



El delantero chileno de 23 años estaría arribando en calidad de préstamo con opción de compra.

7. Fafà Picault, nuevo refuerzo del Atlanta United

Fafà Picault | Icon Sportswire/GettyImages

Luego de desligarse del Inter Miami, club con el cual se hizo de la MLS Cup 2025, el haitiano ahora se pondrá a las órdenes de The Five Stripes.



El veterano extremo izquierdo de 35 años firmó como agente libre hasta el 2026 con opción de extender su vínculo hasta junio del 2027.

8. St. Louis City contará con Sergio Córdova

Sergio Córdova | James Gill - Danehouse/GettyImages

El periodista argentino César Luis Merlo confirmó que el delantero venezolano del Young Boys de Suiza arribara al club de Misuri.



El acuerdo fue un préstamo hasta mitad de año y con una opción de compra de 2.5 mdd.

9. Griffin Dorsey llegó al Orlando City

Griffin Dorsey | Johnnie Izquierdo/GettyImages

Los Leones adquirieron al lateral y extremo derecho del Houston Dynamo, de acuerdo con lo compartido por Tom Bogert.



El cuadro de Florida lo obtuvo a cambio de 1 mdd más complementos.

10. André Gomes firmará con el Columbus Crew

André Gomes | Sylvain Lefevre/GettyImages

El técnico Bruno Génésio del Lille de Francia declaró que ya prescindirá de los servicios del portugués porque estaba ‘a punto de marcharse’.



Posteriormente, el portal Footmercato.net indicó que el centrocampista dejará a los Galgos para fichar con The Crew hasta el 2029.