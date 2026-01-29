Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de la MLS: Sanabria, Luna, Jackson, Bassett, Paes, Klauss y más

Poco a poco se acerca el inicio de la temporada 2026 de la MLS, donde el Inter Miami, del argentino Lionel Messi, buscará defender su corona. Debido a esto, las altas y las bajas de los clubes está en constante movimiento.



Será el próximo 21 de febrero cuando arranque la nueva campaña, pero mientras tanto te dejamos las últimas noticias, movimientos y rumores de fichajes de la liga estadounidense.

1. Chicago Fire rechazó oferta por Philip Zinckernagel

El periodista turco Ekrem Konur dio a conocer que el conjunto de Illinois declinó una propuesta de los Pumas de México por el delantero danés, la cual constaba de cuatro millones de euros.



Pese a ello, la fuente aseguró que la UNAM podría intentarlo de nuevo con una oferta mejorada. No obstante, hay otros clubes que le siguen los pasos al extremo derecho, tal como el Olympiakos de Grecia, el Standard Lieja y el Brujas, ambos de Bélgica.

2. Real Salt Lake, cerca de amarrar a Juan Sanabria

De acuerdo con la información compartida por el periodista argentino César Luis Merlo, el defensa uruguayo del San Luis de México está a detalles de marcharse con el cuadro norteamericano.



Los de Utah están por obtener el pase del lateral izquierdo y seleccionado charrúa, al cual le otorgarán un contrato por cuatro años y medio, es decir, hasta junio del 2030.

3. New York Red Bulls contará con Jorge Ruvalcaba

Otra transferencia de la Liga MX a la MLS. César Merlo notificó que el atacante de los Pumas pasaría a las filas taurinas, a donde llegaría como un Jugador Franquicia.



El periodista avisó que el extremo izquierdo mexicano, que contaría con un contrato a largo plazo, viajaría en las próximas horas a los Estados Unidos para poder concretar su traspaso.

4. César Araújo seguiría su carrera en México

Luego de cerrar su etapa con el Orlando City, el pivote podría ir a la Liga MX con los Tigres, al menos así lo comentó César Merlo.



En las próximas horas, el mediocampista uruguayo viajará a Nuevo León para realizar los exámenes médicos correspondientes y posteriormente, firmar su contrato.

5. Juan Arias se pondrá el jersey del Real Salt Lake

El periodista colombiano Pipe Sierra dio a conocer que el defensa se marchará del Atlético Nacional de Colombia para poner rumbo a Utah.



El colombiano firmará por tres años y medio con posibilidad de extender por más tiempo.



Desde El Verdolaga se confirmó que todo quedó pactado.

6. ‘Chicho’ Arango se marcharía de la MLS

El colombiano no seguirá defendiendo la causa del San José Earthquakes porque emprenderá el viaje a su país para unirse a las filas del Atlético Nacional, esto en calidad de préstamo por un año con opción de compra por el 60 por ciento del pase.



Una vez que supere los exámenes médicos, el delantero será anunciado de forma oficial por El Verdolaga.

7. New York City cede a Julián Fernández

Los Pigeons tomaron la decisión de dejar ir a su delantero, quien se pondrá en breve a las órdenes del Rosario Central de Argentina, según lo comunicado por el periodista argentino Uriel Iugt.



El extremo derecho argentino se marcha a préstamo por un año, con opción de compra.

8. Diego Rubio culminó su etapa con el Austin FC

El talento se sigue fugando de la liga norteamericana. El delantero chileno regresa a su país luego de 15 años de la mano del Deportes La Serena. El internacional andino arribó como agente libre y firmó contrato por un año.

9. El Manchester City lidera por Peyton Miller

El medio Sportsboom.com notificó que los cazatalentos del técnico español Pep Guardiola han seguido exhaustivamente al estadounidense de 18 años, quien es lateral izquierdo y considerado un prodigio del New England Revolution, así que el conjunto británico está interesado en cerrar un acuerdo por un valor de entre 18 y 22 millones de dólares.

10. Bruno Caicedo reforzará al Vancouver Whitecaps

El extremo ecuatoriano ya firmó su contrato con el conjunto canadiense.



César Merlo explicó que el futbolista de 21 años, que militaba en el Barcelona Guayaquil de su país, firmó un contrato por cuatro años y medio.

11. Alex Freeman, acordado con el Villarreal

El periodista Tom Bogert comunicó que El Submarino Amarillo ha llegado a un acuerdo para fichar al lateral derecho, procedente del Orlando City.



El trato se habría dado por más de cuatro mdd más alrededor de tres mdd en complementos.



El seleccionado de los Estados Unidos acababa su vínculo con los Leones al final de la temporada 2026.

12. Diego Luna, en el radar de España

Tom Bogert informó que el Espanyol y el Celta de Vigo mantienen el interés por el centrocampista del Real Salt Lake.



Sin embargo, la fuente aseguró que es muy poco probable que el seleccionado de los Estados Unidos se vaya porque el RSL no quiere perderlo en estos momentos, por lo que estará abierto a recibir ofertas hasta el próximo verano.

13. El FC Toulouse ofertó por Jacen Russell-Rowe

El cuadro de Francia puso una oferta sobre la mesa del Columbus Crew SC, la cual consta de dos mdd más complementos.



No obstante, hasta ahora el club norteamericano no ha dado respuesta, aunque el delantero canadiense culmina su contrato a final del 2026 y sí tiene deseos de emigrar a Europa.

14. Fabian Mrozek llega cedido al FC Cincinnati

De acuerdo con Tom Bogert, el arquero polaco del Liverpool de Inglaterra llegará a préstamo con el club de Ohio, teniendo una opción de compra.



Esta misma información fue compartida por el reportero James Pearce, quien le da seguimiento a los Reds.

15. LA Galaxy logró el fichaje de Joao Klauss

El equipo angelino se hizo con los servicios del delantero brasileño, luego de haberse anunciado hace unos días que había negociaciones en curso.



A cambio, el St. Louis City SC recibió 2.375 mdd en efectivo.

16. Maarten Paes no seguiría con el FC Dallas

El periodista italiano Fabrizio Romano notificó que el guardameta internacional indonesio ha finiquitado detalles para pasar a portar el jersey del Ajax Ámsterdam de los Países Bajos. Tras haber tenido 128 partidos con el club, el arquero asiático se despide de la MLS.

17. AZ Jackson se pondrá el jersey del Vancouver Whitecaps

El centrocampista estadounidense se estaba desarrollando con el Jagiellonia Bialystok de Polonia, pero ahora volverá a la MLS.



Se informó que los Caps lograron un acuerdo para hacerse con el mediocampista en calidad de préstamo con opción de compra.

18. Portland Timbers quiere a Cole Bassett

Los Leñadores están por cerrar el trato para fichar al mediocampista del Colorado Rapids, así lo reveló Tom Bogert.



Los Rapids recibirán 2.65 mdd en efectivo más complementos, además de mantener un porcentaje de una futura venta.

19. Keylor Figueroa suena para la MLS

🔴🇭🇳 Otro club se suma por Keyrol Figueroa



Liverpool FC planea renovar el contrato de Keyrol y luego cederlo para que gane experiencia.



Según Jack Lusby (Anfield), el préstamo sería a la EFL Championship y uno de los clubes muy interesados es el Bristol City 👀🔥 pic.twitter.com/rJO7wymRfP — Nery Palma (@NeryPalma10) January 27, 2026

El delantero, que milita con las inferiores del Liverpool de Inglaterra, es deseado por el Porto de Portugal, sin embargo, los Reds ya están en pláticas para renovarlo porque su contrato expira en junio.



El hondureño que representa a los Estados Unidos en las inferiores también es querido por el New York Red Bulls y el Charlotte FC, sin embargo, el periódico DIEZ de Honduras aseguró que ni el futbolista ni su entorno ven como primera opción a la liga estadounidense.

20. Nico Ibáñez, en la órbita de la MLS

El delantero argentino del Tigres de México podría abandonar la institución.



Reportes indican que El Tanque ya practica con los suplentes debido a su posible salida y ante esto, se dice que entre los interesados en sus servicios está otro club azteca, así como uno de Estados Unidos, pero no se reveló el nombre.