Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de la MLS: Sterling, Trippier, Moura, Mehmeti, Gignac y Pec

Está en juego la temporada 2026 de la MLS. El mercado de fichajes de la liga norteamericana cerró el pasado 26 de marzo, sin embargo, los rumores sobre futuras contrataciones están en el aire.



Aquí están las últimas noticias y rumores de fichajes de la liga estadounidense.

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1. Gigantes europeos competirían por Adri Mehmeti

Adri Mehmeti | Minas Panagiotakis/GettyImages

De acuerdo con el periodista turco Ekrem Konur, el mediocampista del New York Red Bulls, que sólo tiene 17 años, ha iniciado una batalla entre grandes del Viejo Continente por su fichaje.



Entre los interesados están el Real Madrid de España, el Bayern Múnich y el Leipzig de Alemania, este último contando con derecho de preferencia.



Otros que lo están monitoreando son el Borussia Dortmund de Alemania, el Arsenal de Inglaterra y el PSG de Francia.

2. LAFC buscaría el fichaje de Lucas Moura

Lucas Moura | Sports Press Photo/GettyImages

Ekrem Konur también informó que el extremo derecho brasileño podría aterrizar con Los Ángeles FC.



Pese a que el atacante tiene contrato con el Sao Paulo de su país hasta diciembre del 2026, al parecer, esta sería la última oportunidad del club tricolor de obtener una ganancia importante si vende al jugador de 33 años.



El surcoreano Son Heung-min tendría un interés muy grande en reencontrarse con su excompañero del Tottenham de Inglaterra, por lo que trataría de convencerlo.



Los otros que quieren hacerse con el delantero sudamericano son el Orlando City y el Inter Miami.

3. La MLS, un posible destino para Kieran Trippier

Kieran Trippier | Serena Taylor/GettyImages

El inglés no renovó su vínculo con el Newcastle United, pues quiere emprender una nueva aventura lejos de la Premier League, así lo indicó el medio Sports Boom.



La misma fuente señala que el lateral derecho tiene dos opciones para probar suerte en la Ligue 1 de Francia: el Paris FC y el AS Mónaco.



Sin embargo, la Serie A de Italia también quiere tentarlo, siendo las opciones el Como y la AS Roma.



Finalmente, desde la Liga Profesional Saudí de Arabia Saudita y la MLS también suspiran por él, aunque no se revelaron los nombres de los posibles clubes.

4. André-Pierre Gignac, en la órbita de la MLS

André-Pierre Gignac | Jam Media/GettyImages

El delantero francés podría jugar este fin de semana su último partido con los Tigres de México, donde se consolidó como su máximo goleador de la historia, además de levantar un gran número de títulos.



No obstante, debido a su edad, es posible que El Bomboro opte por el retiro, pero de acuerdo a diferentes medios, tiene opciones de continuar su carrera, ya sea en la misma Liga MX, en la MLS y hasta en su natal Francia.



“No es un hecho que André-Pierre Gignac se vaya a retirar ya, contrario a lo que se ha manejado. Gignac tiene ofertas para seguir jugando al fútbol, tiene ofertas de Europa, de la MLS y varias en la Liga MX. La otra opción es seguir jugando en la Ligue 1, hay un par de ofertas en la MLS y de un equipo importante dentro del fútbol mexicano”, dijo el periodista Pello Maldonado en su podcast ‘Fútbol sobre la mesa’.

5. Gabriel Pec confesó su fanatismo por el América

Gabriel Pec | Scott Wachter/GettyImages

El delantero del LA Galaxy admitió ser fanático del equipo mexicano debido a la influencia de Marcelo Lipatín, padre de su esposa, quien le platicó sobre la historia de la institución azulcrema.



Gracias a esto, miles de aficionados americanistas se han ilusionado con el posible fichaje del brasileño si es que el uruguayo Brian Rodríguez se marcha en el verano.



El extremo derecho, que tiene contrato con los Galácticos hasta diciembre del 2028, está tasado en siete millones de dólares, por eso las Águilas deberían gastar entre ocho y diez mdd.

6. Raheem Sterling, el objetivo del Charlotte FC

Raheem Sterling | DeFodi Images/GettyImages

De acuerdo con Fichajes.net, El Acuñado estaría interesado en reforzar su ataque con el británico gracias a su perfil, sin embargo, su rendimiento con el Feyenoord Rotterdam de los Países Bajos genera algunas dudas, ya que apenas tiene seis partidos jugados, una asistencia y menos del 50 por ciento de los minutos jugados.



El extremo derecho tiene contrato hasta junio del 2026, así que podría marcharse como agente libre buscando la opción que más le convenga.