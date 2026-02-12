Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de la MLS: Surridge, Arias, Sanabria, Makhanya, Capemba y más

Poco a poco se acerca el inicio de la temporada 2026 de la MLS, donde el Inter Miami, del argentino Lionel Messi, buscará defender su corona. Debido a esto, las altas y las bajas de los clubes está en constante movimiento.



Será el próximo 21 de febrero cuando arranque la nueva campaña, pero mientras tanto te dejamos las últimas noticias, movimientos y rumores de fichajes de la liga estadounidense.

1. Real Salt Lake logró el fichaje de Juan Sanabria

Esta misma semana, el San Luis de México dio a conocer la salida del lateral izquierdo uruguayo, quien se suma al Red & Blue Army. El uruguayo llegó en transferencia definitiva, firmando hasta junio del 20230.

2. Juan José Arias, otro fichaje del RSL

El defensa central dejó al Atlético Nacional de Colombia para unirse a la causa de los Monarcas.



El colombiano de 22 años fue adquirido en calidad de préstamo, que se extenderá hasta el 13 de julio del 2026, con una opción para la transferencia permanente.

3. New England Revolution dejará ir a Brayan Ceballos

Brayan Ceballos | New England Revolution/GettyImages

Tras varias semanas de gestiones, el Independiente Santa Fe de Colombia logró destrabar una negociación compleja y cerrar el fichaje del defensa.



Según el periodista colombiano Pipe Sierra, el club bogotano llegó a un acuerdo total con los Revs, propietario de la totalidad de los derechos del colombiano, para adquirir el 60 por ciento del pase. La operación se cerró por una cifra de 1.2 mdd, la cual se pagará en tres cuotas.

4. Jonathan Rodríguez acabó su etapa con Portland Timbers

De acuerdo con el periodista argentino Nahuel Ferreira, el delantero uruguayo rescindió su vínculo con los Leñadores para convertirse en agente libre.



La misma fuente explicó que mientras El Cabecita se recupera de una lesión, está analizando nuevas propuestas, con el Peñarol de su país como uno de los pretendientes más fuertes, ya que sueña con su retorno.



Con respecto a eso, el periodista argentino Uriel Iugt notificó que las negociaciones con los Carboneros están muy avanzadas y sólo faltan detalles para hacerlo oficial.

5. Fluminense insiste por Denis Bouanga

Denis Bouanga | Daniel Jefferson/GettyImages

El periodista turco Ekrem Konur informó que el equipo brasileño puso 15 mdd por el delantero de Los Ángeles FC, sin embargo, este último se encuentra feliz en la escuadra californiana y no quiere salir.



Sumado a ello, la única forma en que los Black & Gold dejen salir al gabonés es si encuentran un sustituto a tiempo.

6. Sam Surridge llama mucho la atención

Sam Surridge | Rich Storry/GettyImages

Del mismo modo, Ekrem Konur dio a conocer que el delantero está causando furor en el Viejo Continente, ya que hay varios conjuntos que le siguen de cerca.



Después de marcar 31 tantos con el Nashville SC, el Everton, el West Ham United y el Wolverhampton Wanderers, todos de Inglaterra, más escuadras de la Bundesliga de Alemania y LaLiga de España, lo están monitoreando. No obstante, Las Seis Cuerdas sólo lo dejarán salir por una cantidad entre los 15 y 20 mdd.

7. Olwethu Makhanya, en el radar europeo

Olwethu Makhanya | Adam Hunger/GettyImages

Con la información de Ekrem Konur se supo que el defensa central del Philadelphia Union está en la mira de algunas escuadras de la Primeira Liga de Portugal y la Serie A de Italia.



El sudafricano de 21 años está siendo seguido de cerca por el Porto, el Sporting Lisboa, la Fiorentina y la Lazio.

8. Columbus Crew habría adquirido a Nariman Akhundzada

Nariman Akhundzada | Aziz Karimov/GettyImages

The Crew habría logrado un acuerdo para el fichaje del delantero del Qarabag de Azerbaiyán, el cual sería parte de la iniciativa sub-22, así lo dio a conocer el periodista Tom Bogert. El azerí, nacionalizado montenegrino, ha tenido 13 apariciones con su selección.

9. Sporting Kansas City, en pláticas por Capita Capemba

Capita Capemba | Mateusz Slodkowski/GettyImages

Tom Bogert informó que los Wizards están en conversaciones avanzadas para fichar al extremo izquierdo angoleño del Radomiak Radom de Polonia.



Para poder hacerse con sus servicios, el equipo estaría depositando alrededor de dos mdd.

10. Colorado Rapids se hizo con Miguel Navarro

Miguel Navarro | Rodrigo Valle/GettyImages

El periodista argentino César Luis Merlo comentó que el lateral izquierdo venezolano dejará atrás al Talleres de Córdoba de Argentina para poderse unir a los Rapids.



Se trataría de un préstamo por un año con opción de compra.

11. Baltasar Rodríguez no jugará con el Inter Miami

Baltasar Rodríguez | Rodrigo Valle/GettyImages

A través de fuentes cercanas al club rosa, César Merlo explicó que el fichaje del argentino está prácticamente descartado, sin dar más detalles.



Tras ello, el mediocentro se quedará con el Racing Avellaneda de su país.

12. Jonathan Pérez, del Nashville a las Chivas

A inicios de esta semana, el Guadalajara de México anunció el arribo del extremo derecho, que fue vendido a cambio de tres mdd.



Tras decir adiós a las Seis Cuerdas, el mexicoamericano firmó un contrato hasta diciembre del 2029.

13. Joaquín Valiente se acerca al FC Dallas

Joaquín Valiente | Agencia Press South/GettyImages

Según reveló Tom Bogert, los Hoops están en conversaciones avanzadas para incorporar al volante uruguayo que estuvo a préstamo con el Barcelona Guayaquil de Ecuador desde el Defensor Sporting de su país.



Como no ocuparía plaza de Jugador Franquicia, las negociaciones se han facilitado para poder cerrar el acuerdo.

14. Leonardo Campana no saldrá del New England

Leonardo Campana | Icon Sportswire/GettyImages

El ecuatoriano desmintió rumores sobre un posible retorno a su país.



A través de una publicación en Instagram, vistiendo el uniforme de los Revs, el delantero escribió ‘listo para lo que se viene’, reafirmando su intención de seguir en la MLS.

15. ¿Keylor Navas a la MLS?

Keylor Navas | Simon Barber/GettyImages

Desde la semana pasada se desató el rumor sobre que el arquero estaría pensando seriamente en no renovar con los Pumas de México debido a la situación que atraviesa el club.



Mientras el tico define su futuro, el periodista costarricense Esteban Valverde confirmó que el guardameta ha sido sondeado por clubes de la misma Liga MX y de otros países como Estados Unidos.

16. Chicago Fire se acercó a Robert Lewandowski

Robert Lewandowski | JOSEP LAGO/GettyImages

Supuestamente The Fire habría presentado una oferta formal para convertir al polaco en su Jugador Franquicia.



Se debe recordar que el delantero tiene su futuro en el aire sin saber si renovará con el Barcelona de España.