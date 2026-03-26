Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de la MLS: Welbeck, Martínez, Casemiro, Salah, Williams y más

Está en juego la temporada 2026 de la MLS, donde el Inter Miami buscará defender su corona.



El mercado de fichajes de la liga norteamericana llega a su fin este 26 de marzo. Debido a esto, las altas y las bajas de los clubes están en constante movimiento.



Aquí están las últimas noticias, transferencias y rumores de fichajes de la liga estadounidense.

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1. Colorado Rapids, en negociaciones por Loïc Williams

Loïc Williams | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

En conjunto con el periodista italiano Matteo Moretto, el periodista Tom Bogert compartió que el cuadro de Denver está finalizando un acuerdo para fichar al defensa central del Granada de España.



La fuente añadió que el español de 24 años es un objetivo a largo plazo, aparte los Rapids trabajaron durante todo el invierno para lograr el fichaje que se concretará en el verano.

2. David Martínez ha despertado interés en España

David Martínez | JOHN DURAN/GettyImages

De acuerdo con el periodista turco Ekrem Konur, el extremo derecho de Los Ángeles FC ha causado sensación en LaLiga, tanto así que hay hasta tres equipos que lo siguen de cerca: el Villarreal, el Sevilla y la Real Sociedad. Si quieren sacar al venezolano del club angelino, tendrían que poner alrededor de 20 millones de dólares en el próximo verano.

3. Carlos Casemiro, entre la MLS y la Serie A

Carlos Casemiro | OLI SCARFF/GettyImages

El brasileño dejará al Manchester United de Inglaterra una vez que termine la temporada, así lo dio a conocer hace un tiempo.



Ahora que el pivote quedará como agente libre, hay algunas escuadras que lo desean en sus filas, tal como el AC Milán y el Napoli de Italia, según Ekrem Konur.



No obstante, la misma fuente detalló que equipos de otras ligas también lo contemplan, tal como el Inter Miami y el Al-Nassr de Arabia Saudita.

4. Hay competencia por Danny Welbeck

Danny Welbeck | Gareth Fuller - PA Images/GettyImages

Ekrem Konur reportó que el delantero del Brighton & Hove Albion de Inglaterra está en la mira de dos equipos de la MLS.



El periodista aseguró que tanto el Inter Miami como el LA Galaxy le ofrecerían un contrato potencia de entre seis y siete mdd anuales.



Sin embargo, las Gaviotas aún lo ven como una pieza indispensable, pero no sería imposible que aceptara un nuevo desafío.

5. Mohamed Salah, con varias opciones en la mesa

Mohamed Salah | Alex Pantling - UEFA/GettyImages

El delantero egipcio dio a conocer que no seguirá su carrera con el Liverpool de Inglaterra tras varios años de éxitos. Y debido a su valía, el africano ha sido vinculado con diferentes ligas del mundo.



Ekrem Konur comunicó que el romperredes podría continuar en el Viejo Continente, irse a Arabia Saudita o a la MLS, con la Liga Profesional Saudí como la más interesada.



Los equipos de los Estados Unidos que ven con buenos ojos el fichaje del seleccionado de Egipto son el Inter Miami y el Chicago Fire, mientras los rumores sobre el posible interés del San Diego FC han sido desmentidos.

6. Desde Portugal buscarían a Nicolás Fernández

Nicolás Fernández | Jordan Bank/GettyImages

Ekrem Konur dio a conocer que el centrocampista del New York City FC está siendo monitoreado por el Sporting Lisboa y el Benfica. Al parecer, los dos clubes portugueses han estado observando al argentino desde hace dos temporadas, por lo que en verano podrían lanzar una propuesta.



El sudamericano tiene contrato con los Pigeons hasta el final del 2029.

7. Antoine Griezmann fichó con el Orlando City SC

ANTOINE GRIEZMANN IS A LION 🦁👑



We have signed global soccer icon and 2018 @FIFAWorldCup winner @AntoGriezmann from @Atleti. He will join the club in July 2026 on a contract through the 2027–28 season, with an option for 2028–29 as a Designated Player 👏 — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) March 24, 2026

Después de tantas especulaciones, por fin el delantero francés del Atlético Madrid de España dio el salto a la MLS, ya que firmó con los Leones, equipo al cual se unirá en el verano tras culminar la presente temporada de LaLiga.



El Principito, campeón del mundo en Rusia 2018, acordó un contrato por los próximos dos años, con opción a extender un año más.

8. New England Revolution contrató a Marcos Zambrano

Marcos Zambrano | Real Salt Lake/GettyImages

Tom Bogert dio a conocer a través de sus redes sociales que el ecuatoriano nacionalizado estadounidense llega al equipo de Boston en calidad de cedido desde el Real Salt Lake. El trato incluye una opción de compra por el delantero y mundialista sub-20 con el Team USA.

9. Santiago Moreno se acerca al FC Dallas

Santiago Moreno | Alika Jenner/GettyImages

El extremo derecho colombiano del Fluminense de Brasil estaría cerca de fichar con los Hoops, al menos así lo indicó Tom Bogert.



La operación se basaría en un préstamo y aunque no se ha cerrado totalmente, hay confianza desde ambas partes para que se arregle todo antes de finalizar el mercado de fichajes.

10. Kosi Thompson jugará con el Colorado Rapids

Kosi Thompson | Chris Carter/GettyImages

El lateral derecho del Toronto FC fue adquirido por el cuadro de Denver, así lo reportó Tom Bogert.



El canadiense estaba en el último año de su contrato con los Toros, pero ese espera que sume mayor número de minutos con su nuevo club.