Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de MLS: Silva, Berte, Klauss, Ordaz, Iago, Torres, Guido y más

La temporada 2025 de la MLS llegó a su fin con el campeonato del Inter Miami, donde milita el astro argentino Lionel Messi, así que todos los equipos ya han comenzado a pensar en la campaña 2026, la cual arranca el próximo 21 de febrero.



Debido a esto, los clubes han estado anunciando sus altas, bajas y renovaciones.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes de la competencia estadounidense:

1. Elías Báez jugará con el Atlanta United

Elías Báez | Cesar Heredia/GettyImages

El periodista argentino César Luis Merlo informó que el lateral izquierdo argentino pasará a las filas de The Five Stripes. Ya habría un acuerdo de palabra con el San Lorenzo Almagro de Argentina por una venta de tres millones de dólares.



Será en los próximos días cuando viaje a los Estados Unidos para firmar por tres años con opción de extender por otros dos más.

2. Josh Sargent no seguiría con el Norwich City

Josh Sargent | NurPhoto/GettyImages

De acuerdo con el periodista Tom Bogert, el delantero habría jugado su último partido con el club inglés de la EFL Championship, ya que habría tenido una acalorada discusión con el director deportivo, Ben Knapper, así como con el entrenador Philip Clement.



El norteamericano habría quedado molesto y por ahora sigue entrenando con el segundo equipo mientras lucha por regresar a la MLS de la mano del Toronto FC.

3. Julián Fernández es deseado en Brasil

Julián Fernández | Rich Storry/GettyImages

El periodista turco Ekrem Konur compartió que el Sao Paulo de Brasil ha hecho una propuesta oficial para hacerse con extremo derecho argentino del New York City FC, ya que es una solicitud del técnico argentino Hernán Crespo. Sin embargo, el club estaría buscando un préstamo debido a sus complicaciones financieras.

4. LA Galaxy renovó a Johnny Nelson

Johnny Nelson | Shaun Clark/GettyImages

Tom Bogert informó que el conjunto angelino ha firmado con un nuevo contrato de largo plazo al lateral izquierdo.



La decisión se tomó luego que el defensa disputara 71 encuentros con los Galácticos, además en ese tiempo fue nombrado Defensor del Año del Galaxy en el 2025.

5. Brenner Souza se marcharía a Brasil

Brenner Souza | Tim Bouwer/ISI Photos/GettyImages

El brasileño estuvo los últimos seis meses a préstamo con el FC Cincinnati, desde el Udinese de Italia, sin embargo, no seguirá con el club norteamericano porque volverá a su nación.



Tom Bogert reveló que el Vasco Da Gama fichará al delantero en poco menos de seis millones de dólares más 1.75 mdd adicionales.

6. LA Galaxy quiere a Joao Klauss

Joao Klauss | Bill Barrett/ISI Photos/GettyImages

Los Galácticos están en conversaciones para adquirir al delantero brasileño del St. Louis City, así lo compartió Tom Bogert. El acuerdo sería un intercambio en efectivo por alrededor de dos mdd. Empero, todavía quedan detalles por resolver, aparte de la luz verde del romperredes.

7. Jhegson Méndez rechazó a Nashville SC

Jhegson Méndez | Eurasia Sport Images/GettyImages

César Merlo notificó que The Six-Strings se mostró interesado por el ecuatoriano del Independiente del Valle de su país, sin embargo, la negociación no prosperó porque el deseo del pivote es priorizar su retorno a Los Ángeles FC, donde es una opción si se libera un cupo de foráneo.

8. Nathan Ordaz, del agrado de Cruz Azul

Nathan Ordaz | Icon Sportswire/GettyImages

El periodista Italiano Matteo Moretto reportó que el equipo mexicano está interesado en el delantero salvadoreño de Los Ángeles FC. Lo que gusta a La Máquina es que el atacante cuenta con nacionalidad azteca, por eso no ocuparía una plaza de No Formado en México.

9. Inter Miami habría cerrado a Germán Berterame

Germán Berterame | Sergio Mejia/GettyImages

El argentino nacionalizado mexicano se uniría al actual campeón de los Estados Unidos, ya que las Garzas habrían cerrado la transferencia por 15 millones de dólares: 10.5 mdd para el Monterrey de México y 4.5 mdd para el Atlético Madrid de España, así lo indicó César Merlo.



La misma fuente reportó que el delantero firmará un contrato de tres años, con opción a uno más. No obstante, desde la Liga MX uno de sus compañeros de Rayados, Luis Cárdenas, ya argumentó que Berte no le ha hecho saber al resto de la plantilla sobre su posible partida.

10. Iago da Silva, posible fichaje del Orlando City

Iago da Silva | JUAN BARRETO/GettyImages

Los Leones están en conversaciones avanzadas para hacerse con el juvenil internacional del Flamengo de Brasil, lo cual fue comunicado por Ge Globo. No se ha cerrado el acuerdo, pero las pláticas continúan. El zaguero central, que fue capitán de su selección en el Mundial sub-20, sería parte de la iniciativa sub-22.

11. Inter Miami se quedó con Tadeo Allende

Tadeo Allende | Michael Pimentel/ISI Photos/GettyImages

Luego de haber sido campeón en el 2025, el equipo de Florida tomó la decisión de comprar al delantero del Celta de Vigo de España, quien estableció un nuevo récord de goles en postemporada al concretar nueve anotaciones. Luego de haber estado cedido, el argentino se quedará de forma definitiva con las Garzas.

12. Guido Rodríguez podría aterrizar en la MLS

Guido Rodríguez | Vince Mignott/MB Media/GettyImages

El argentino del West Ham United de Inglaterra sonó esta misma semana para convertirse en refuerzo del Valencia de España, sin embargo, el Atlanta United está metido en la pelea, según el periodista argentino Germán García. El equipo norteamericano ha iniciado conversaciones para ver si es posible el traspaso.

13. ¿Bernardo Silva en la MLS?

Bernardo Silva | James Gill - Danehouse/GettyImages

El Inter Miami quiere dejar caer un nuevo ‘bombazo’ en la liga estadounidense. Ekrem Konur reportó que las Garzas se perfilan como el claro favorito para fichar al portugués del Manchester City de Inglaterra.



El centrocampista ha perdido su rol protagónico con los Citizens y el equipo rosa, con 20 millones de euros, está listo para moverse rápidamente y competir contra los grandes salarios de Arabia Saudita.

14. Denis Bouanga no quiso salir de LAFC

Denis Bouanga | KHALED DESOUKI/GettyImages

Tom Bogert escribió en The Athletic que el Inter Miami quería tener en sus filas al delantero del club angelino, ya que puso sobre la mesa 13 millones de dólares. No obstante, los Black & Gold rechazaron la oferta, pues el gabonés desea mantenerse en la institución, con la cual quiere renovar.

15. Jamir Johnson optó por la USL Championship

Jamir Johnson | Mohamed Farag - FIFA/GettyImages

El seleccionado sub-17 de los Estados Unidos podía haber jugado con el LA Galaxy, sin embargo, el extremo derecho del Philadelphia Union II prefirió firmar con el club de la segunda división porque así podría ir más rápido a Europa.

16. Austin FC va por Facundo Torres

Facundo Torres | Sports Press Photo/GettyImages

Tom Bogert reportó que The Oaks fichará al uruguayo del Palmeiras de Brasil, incluso el acuerdo ya estaría cerrado a la espera de las visas.



El club estaría depositando 9.5 millones de dólares por el extremo derecho.

17. Se alargaría el préstamo de Matheus Nascimento con El Galaxy

Matheus Nascimento | Shaun Clark/GettyImages

De acuerdo con Tom Bogert, los Galácticos están por cerrar un acuerdo para retener al centro delantero del Botafogo de Brasil, lo que sería un nuevo préstamo.



Se debe recordar que el brasileño estuvo cedido con el club todo el 2025.

18. LAFC en la puja por Datro Fofana

Datro Fofana | Ahmad Mora/GettyImages

El Chelsea de Inglaterra ha recuperado al delantero desde el Karagümrük de Turquía, donde marcó siete goles.



Sin embargo, el marfileño podría no quedarse con los Blues porque entre los interesados por sus servicios están Los Ángeles FC, el Anderlecht de Bélgica y el Leicester City de Inglaterra.