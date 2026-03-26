Últimas noticias de Rayados: separan a Anthony Martial del grupo, rumores sobre Santiago Baños y más

El Club de Fútbol Monterrey no la ha pasado nada bien en este primer semestre del año. Ya quedaron eliminados de la CONCACAF Champions CUP, y en el torneo de Clausura 2026 necesitan tener un cierre casi perfecto para entrar a la liguilla sin depender de nadie más. A esto se le suman cuestiones de indisciplina y rumores que seguramente alterarán la estabilidad de la escuadra regiomontana.

Separan a Anthony Martial del grupo

Anthony Martial no ha sido ni la sombra de lo que los aficionados de Rayados esperaban de él. Solo ha marcado un solo gol en lo que va del Clausura, y además de su bajo rendimiento, muestra una actitud que comienza a fastidiar a los aficionados.

Lo ocurrido en el duelo ante Chivas, cuando el director técnico argentino Nicolás Sánchez le pidió que calentara para que ingresara de cambio y este se negó, fue la gota que derramó el vaso. Por eso decidieron separarlo del plantel, en una medida contundente que pretende dejar un mensaje claro en el vestidor: nadie está por encima de la institución.

🚨 | MARTIAL SEPARADO DEL GRUPO POR INDISCIPLINA 🚨

El delantero francés Anthony Martial fue separado del grupo por motivos disciplinarios, luego de protagonizar un episodio que no cayó bien dentro del entorno del equipo.



De acuerdo con reportes, el cuerpo técnico tomó la… pic.twitter.com/finMvUVhq9 — RG La Deportiva (@rg690) March 25, 2026

¿Santiago Baños en Monterrey?

Mientras los titulares del día se los llevaba Tigres UANL, por la sorpresiva salida de Mauricio Culebro como presidente del equipo, en un restaurante de San Pedro Garza García se vio al aún presidente de Tigres comiendo con Santiago Baños, desatando la pregunta obligada: ¿qué hace Baños en la ciudad?

Hay quienes interpretan esto como una posible llegada del dirigente americanista al conjunto albiazul, dada su presencia en la sultana del norte. Sin embargo, es preciso recordar que Mauricio y Santiago son amigos desde hace muchos años, además de que Tigres jugará un partido amistoso contra el América este fin de semana, aprovechando la fecha FIFA. Seguramente la reunión tuvo que ver con eso y no tanto con una posible negociación con el equipo de Rayados.

Santiago Baños y Mauricio Culebro estuvieron juntos comiendo en La Nacional.



¿Será que el directivo de Club América llegar a Rayados? pic.twitter.com/vw3CPQivVD — Edu Torres (@edutorresr) March 25, 2026

¿Bajará la nómina en Monterrey?

Por último, y no menos importante, están las palabras del periodista regiomontano Carlos Martínez, quien esta mañana dijo, a través de su programa de radio en RG La Deportiva, que en la directiva de Rayados estaban pensando en deshacerse de jugadores de alto costo en el próximo mercado de fichajes, compensando la plantilla con refuerzos de baja monta, una situación que, sin lugar a dudas, no gustó para nada a los aficionados de la Pandilla.

“Me dijo un pajarito que se van a empezar a ir los jugadores caros; van a llegar jugadores baratos y por eso ven a Nico Sánchez como el técnico.”

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