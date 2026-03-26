Últimas noticias sobre Tigres UANL; Mauricio Culebro se va en junio, renuevan a Jesús Garza y más

El día miércoles 25 de marzo del 2026, fue un día de muchas noticias para el equipo de Tigres UANL. Desde muy temprano, diversos medios comenzaron a dar por hecho lo que, minutos más tarde, el propio club informaría: la salida de Mauricio Culebro como presidente de la institución.

En el propio comunidado, se informó que Mauricio dejaría la presidencia del conjunto felino hasta el día 1° de junio, cuando entraría en su relevo Carlos Emilio González, un hombre con más de 30 años de experiencia en el ámbito nacional e internacional de la empresa cementera que respalda a la escuadra auriazul.

De igual manera, Carlos Emilio comenzará a integrarse a la institución en los próximos días, para que vaya conociendo poco a poco el entorno que comandará a partir del segundo semestre del año.

“Me los llevaré en el corazón y siempre seré un incomparable más”, declaró Mauricio Culebro sobre su salida, esbozando una sonrisa cargada de nostalgia, pero también ilusión. Nostalgia por el capítulo que está a punto de cerrar con la 'U' de Nuevo León. Ilusión, por convertirse en el primer directivo mexicano en comandar un proyecto de tal magnitud en la MLS.



Jesús Garza: renovado hasta el 2029

Otro elemento que fue renovado, según informa el periodista deportivo Vladimir García, una de las fuentes más allegadas al conjunto felino, es Jesús Garza. El canterano regiomontano no se ha perdido un solo minuto en las 12 jornadas del Clausura 2026, convirtiéndose en uno de los principales hombres de confianza de Guido Pizarro, con todo y que, cuando el argentino llegó a la dirección técnica de Tigres, Jesús prácticamente no tuvo minutos dentro del terreno de juego.

#TigresUANL | ✅ ¡CHUY RENOVADO!



Jesús Garza fue renovado hasta 2029, con opción del club a 2030.



Previo a que Mauricio Culebro deje la presidencia de Tigres, está blindando al equipo, Guido Pizarro también fue renovado hasta 2027. @TUDNUSA @TUDNMEX @TudnRadio pic.twitter.com/95VqAm0vaV — Vladimir García (@VladimirGarciaG) March 25, 2026

Guido Pizarro: renovado hasta el 2027

Poco después de que se hiciera de conocimiento público la transición presidencial del equipo, el periodista deportivo Pello Maldonado confirmó que se había pactado también la renovación del director técnico de Tigres UANL, Guido Pizarro, quien estaría vinculado con el club hasta el 2027.

Esto trajo opiniones divididas entre los aficionados. Por un lado están los que ponen en la balanza los números del 'Conde', la final de diciembre, las remontadas épicas. Por el otro, los que consideran que aún le falta experiencia para comandar a un equipo de tanta exigencia.

Carlos Valenzuela: vicepresidente ejecutivo del equipo

Ya para cerrar este ajetreado día de noticias, Carlos Valenzuela fue confirmado como vicepresidente ejecutivo de Tigres UANL. Otro hombre con amplia experiencia en CEMEX, que ha sabido manejar de manera estupenda la marca Tigres, tanto en el ámbito varonil como en el femenil, y que, según informan diversas fuentes, ahora tendrá más injerencia en lo deportivo.

#TigresUANL | Carlos Valenzuela será Vicepresidente Ejecutivo.



Valenzuela ha sido el responsable de la revolución operativa en Tigres, del éxito deportivo de Tigres Femenil, la internacionalización de la marca Tigres, la digitalización, alianzas globales, etc.@TUDNUSA @TUDNMEX pic.twitter.com/EM1DGtX5k4 — Vladimir García (@VladimirGarciaG) March 25, 2026

Es importante aclarar algo. Si bien todas estas noticias fueron confirmadas por parte de periodistas con un alto grado de veracidad, desde la cuenta oficial de Tigres UANL solo se confirmó la salida de Mauricio Culebro y la llegada de Carlos Emilio González.

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