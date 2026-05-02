Últimas noticias y fichajes de Cruz Azul: la renovación del 'Toro' Fernández; Erik Lira y más

El próximo sábado 2 de mayo del 2026, en la cancha del estadio Jalisco, la Máquina Celeste de la Cruz Azul se enfrentará al Atlas de Guadalajara, para el partido correspondiente a la ida por los cuartos de final del torneo de Clausura 2026.

Los cementeros culminaron la temporada regular como terceros de la general, logrando un total de 33 unidades, solo tres por debajo de las Chivas Rayadas de Guadalajara y de los Pumas de la UNAM. El Atlas, por su parte, sumó 26 puntos y cerró el certamen ocupando el sexto lugar.

Gabriel: el 'Toro' Fernández sigue sin llegar a un acuerdo para renovar con el Cruz Azul

Cruz Azul v Necaxa - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Mientras la Máquina Celeste de la Cruz Azul se prepara para visitar al Atlas de Guadalajara en el partido correspondiente a la ida por los cuartos de final del torneo de Clausura 2026, diversos medios han dado a conocer una información que alteraría los planes de los cementeros de cara al próximo semestre.

Se trata de Gabriel: el 'Toro' Fernández, quien, a pesar de tener buenos números con la camiseta celeste, continúa sin poder llegar a un acuerdo para renovar su contrato, el cual estaría próximo a vencerse.

Si bien es cierto que el contrato vence hasta diciembre, el aún jugador de Cruz Azul puede empezar a negociar con otros clubes desde este mismo verano. Una situación que no le conviene para nada a los cementeros, puesto que la atención y la entrega del atacante en cuestión no estaría depositada exclusivamente en la causa celeste.

Erik Lira cumplirá su sueño mundialista, pero se perderá la liguilla con el Cruz Azul

Otra baja sensible para los cementeros es la del talentoso mediocampista Erik Lira, quien fue convocado por Javier: el 'Vasco' Aguirre para formar parte de la selección mexicana de fútbol de cara al Mundial 2026.

America v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Esta se trata de una buena noticias para el jugador, sin lugar a dudas. Sin embargo, la Máquina Celeste seguro lo echará de menos en la fiesta grande del fútbol mexicano, sobre todo cuando se enfrente a equipos en los que necesitarán de la polivalencia que solo Lira les ofrece dentro del terreno de juego.

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