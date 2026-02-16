Un autogol y una falla en la salida de Joaquim Pereira condenaron la derrota 2-1 de Tigres ante Cruz Azul

Tigres sufrió su segunda derrota del Clausura 2026 al caer 2-1 frente al Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc, un partido que tuvo como figuras a los dos arqueros, ya que tanto Andrés Gudiño como el argentino Nahuel Guzmán tuvieron intervenciones importantes que mantuvieron el cero, al menos durante los primeros 45 minutos, ya que después vendrían los errores de los regios y el descuento del argentino Ángel Correa.

Tigres pierde con Cruz Azul! Joaquim es el mejor defensa en el mano a mano, pero sus errores puntuales vuelven a costar puntos. Tigres y Correa extrañaron a Brunetta desde el inicio. Para destacar, la entrega del Búfalo, que nunca dejó de pelear y de buscar aportar.



Seguramente… pic.twitter.com/Xj0EcOqkSr — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) February 16, 2026

En el minuto 55, Carlos Rodríguez bombeó una pelota hacia el frente y el brasileño Joaquim Pereira, pensando que El Patón no se había movido de su arco, le quiso pasar la pelota con la cabeza mandándola hacia su propia portería. Quedó claro que no hubo comunicación entre los dos y así quedó registrado uno de los peores ‘osos’ del campeonato.



Para colmo, el sudamericano también fue culpable del segundo tanto de La Máquina porque se equivocó en la salida. Joaquim quiso salir tocando desde el área cediendo la posesión a Correa, pero fue muy comprometido porque lo hizo bajar algunos metros, perdiendo el esférico, dando nacimiento a la jugada que culminó con Nahuel tapando un remate del colombiano Willer Ditta, pero el rebote le quedó al argentino Nicolás Ibáñez, quien festejó como si nunca hubiera jugado con la U.

TERRIBLE AUTOGOL ❌️🐯



¿Pero qué hizo Joaquim? ERROR grotesco del brasileño que abrió el marcador para Cruz Azul.



❌️ Joaquim intentó darle la pelota de cabeza a Nahuel, pero 'El Patón' ya venía saliendo por la bola.



Falta total de comunicación. pic.twitter.com/ayipiitfZM — Futbol Total (@futboltotal) February 16, 2026

Debido a esto, a través de las redes sociales comenzaron a surgir varios comentarios para quejarse del nivel del brasileño, quien continuamente los compromete con sus fallos, además se señaló que una vez más el argentino Juan Brunetta arrancara en el banquillo, mas no es algo totalmente extraño recordando que últimamente su relación con 'Los Incomparables' no es la mejor de todas.



“Este partido tiene nombre y apellido: Joaquim Pereira”, “Joaquim Pereira, o la rompe CON Tigres, o rompe a Tigres. Marcó el primero para Cruz Azul y se equivocó FEO en el segundo”, “Comienzo a detestar a Joaquim Pereira. Ya casi una pendejada por semana. Ya siéntalo, Guido Pizarro”, “Como que ya fueron suficientes torneos cuidándonos de los regalos y descuidos de Joaquim, ya es hora de que se aplique el brasileño, sino es por eso hoy competíamos bien”, fueron algunos de los mensajes que pudieron verse en X.