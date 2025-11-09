El nombre de Lionel Messi vuelve a acaparar titulares, esta vez lejos de Estados Unidos. En Turquía, el presidente del Galatasaray, Dursun Özbek, ha avivado los rumores sobre una posible llegada del campeón del mundo al conjunto de Estambul. En unas declaraciones recientes, Özbek se mostró enigmático pero ambicioso: “¿Messi, dices? El Galatasaray ha llegado a un punto en el que incluso esas preguntas son posibles. Hemos puesto el listón muy alto”.

El máximo dirigente recordó que el club ha consolidado un proyecto sólido en los últimos años: “Hemos mantenido la columna vertebral de un equipo que ganó tres campeonatos consecutivos. Todo lo que hacemos se ajusta a nuestra capacidad financiera. Por eso ahora pueden preguntar por Messi”.

La opción que se maneja en el entorno del fútbol turco sería una cesión temporal, una vez finalice la temporada de la MLS con el Inter Miami. De ese modo, Messi podría llegar a Estambul para mantenerse en plena forma de cara al próximo Mundial, previsto para junio y julio.

Aunque por ahora no existen negociaciones oficiales, el entusiasmo del presidente y el creciente poder económico del Galatasaray alimentan la ilusión de una afición que sueña con ver a Messi vestido de amarillo y rojo. La posibilidad parece remota, pero la simple mención del nombre del argentino refleja la ambición de un club que quiere volver a situarse entre los grandes de Europa.

En definitiva, la hipotética llegada de Lionel Messi al Galatasaray simboliza mucho más que un simple movimiento de mercado: sería una declaración de intenciones. Aunque el propio contexto deportivo y económico hace que la operación parezca difícil, el club turco ha demostrado que su ambición no tiene techo. Y si algo ha dejado claro Dursun Özbek es que el Galatasaray ya no se conforma con soñar; ahora aspira a convertir esos sueños en realidad.