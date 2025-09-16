Un directivo del PSG reveló la verdadera razón por la que Gianluigi Donnarumma se fue del club parisino

El asesor estratégico del Paris Saint-Germain, Luis Campos, reveló que las elevadas exigencias salariales de Gianluigi Donnarumma finalmente llevaron al club a ponerlo a la venta este verano.

El Manchester City aprovechó la oportunidad de fichar a uno de los mejores porteros del mundo por una cantidad relativamente asequible de 35,4 millones de dólares este verano, y esperó hasta las últimas horas del plazo límite para llegar a un acuerdo económico, ya que tenía todo el poder de negociación.

Donnarumma confirmó su propia salida el 12 de agosto tras ser descartado del primer equipo en favor de Lucas Chevalier, fichaje de verano. El internacional italiano afirmó que "alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo" poco antes de que el seleccionador Luis Enrique asumiera la responsabilidad, explicando que quería un portero "con un perfil diferente".

Paris Saint-Germain FC v Angers SCO - Ligue 1 McDonald's | Jean Catuffe/GettyImages

Campos ha sugerido que esta decisión se basó tanto en cuestiones económicas como tácticas. Donnarumma había entrado en los últimos 12 meses de su contrato con el PSG y las negociaciones para una extensión habían resultado infructuosas hasta el momento.

“El club es más importante que nadie”, declaró Campos a RMC Sport . “Eso ha cambiado en el PSG. Donnarumma, fue una combinación de circunstancias lo que llevó a esta decisión. Cuando pide un salario al nivel del PSG de antes, no al PSG actual…”

El asesor portugués continuó explicando cómo los nuevos contratos del club estarían plagados de primas considerables en lugar de una tarifa base alta. "Nuestra política se basa en gran medida en el mérito: ganas más cuando te lo mereces y cuando juegas", explicó Campos. "Nos tomamos el tiempo para discutir el asunto de Gigio. Estábamos obligados a buscar soluciones si no lográbamos un acuerdo con él".

El agente de Donnarumma, Enzo Raiola, afirmó que su cliente aceptó una reducción salarial durante las negociaciones de la temporada pasada, solo para ver cómo el club "cambiaba las reglas del juego". Supuestamente, las conversaciones se pospusieron hasta después de la final de la Champions League, cuando el PSG "confirmó su deseo de continuar", según Raiola, antes de un drástico cambio de postura a principios de agosto.

Campos no se dejó intimidar e insistió en que todos los jugadores del PSG recibirían el mismo trato que Donnarumma. «La política salarial aplica a todos», se encogió de hombros.

La estabilidad del club no cambiará por un jugador que quiera ser diferente. Protegeremos al PSG. Siempre tenemos el deseo de jugar bien y ganar partidos. Con esta política, todos comprenden que el entrenador no prioriza el estatus ni el pasado de un jugador. No es tu pasado lo que te convertirá en titular en el PSG. Esa es nuestra política.