Un golpe duro para el Chelsea: Reece James vuelve a lesionarse y no jugará frente al PSG

El capitán del Chelsea, Reece James, sufrió una lesión en los isquiotibiales que lo dejará fuera de las canchas por un periodo prolongado. El lateral derecho venía siendo una de las piezas más regulares del equipo en la temporada 2025-26 y hasta estaba en la órbita de la selección inglesa para la próxima fecha FIFA.

La molestia apareció tras la derrota ante el Newcastle United en la Premier League, partido en el que completó los 90 minutos; días antes también había sido titular frente al Paris Saint-Germain por la Champions League, lo que genera más preocupación en torno a la exigencia física de los jugadores entre ambas competiciones.

🚨 La durée d’indisponibilité de Reece James est estimée à 2 mois suite à cette nouvelle déchirure aux ischio.

Le capitaine de Chelsea a un mince espoir de rejouer avec les Blues en toute fin de saison. Forfait confirmé pour Chelsea/PSG. pic.twitter.com/W7kNku5QqE — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) March 16, 2026

No hay claridad sobre los plazos

Aunque en el club evitan dar un diagnóstico definitivo, The Athletic señala que James podría estar varias semanas inactivo. Incluso, en RMC Sport hablan de una recuperación cercana a los dos meses. El entrenador Liam Rosenior reconoció que el jugador sintió una molestia durante el encuentro y que deberán esperar estudios para determinar la gravedad.

Un historial que genera preocupación

Desde 2020, ha sufrido múltiples problemas en los isquiotibiales, acumulando una cifra importante de partidos perdidos. A pesar de los intentos del club por dosificar sus cargas en las últimas temporadas, la fragilidad física sigue siendo un tema sin resolver.

La lesión llega apenas días después de que James firmara una renovación de contrato de 6 años con el club, reafirmando su compromiso con la institución donde se formó. Asimismo, en sus últimas declaraciones, el capitán había destacado su buen presente físico y su deseo de seguir compitiendo al máximo nivel.

Chelsea v Newcastle United - Premier League | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

En lo deportivo, el equipo está lejos de los primeros puestos de la liga y con serias dificultades en Europa, donde quedó comprometido tras la ida ante el PSG. Además, la FA confirmó sanciones económicas y restricciones en el mercado juvenil por irregularidades financieras de gestiones anteriores.

Con un calendario exigente por delante y la FA Cup como una de sus principales aspiraciones, la baja de su capitán representa un golpe duro en un momento donde los Blues necesitan de cada referente posible dentro del campo de juego.

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