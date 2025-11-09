Una buena y una mala para Pumas vs Cruz Azul: Ruvalcaba los adelantó 0-1, pero 'JJ' Macías salió lesionado
Para cerrar la actividad futbolera de este sábado, Cruz Azul se enfrenta a los Pumas en el Estadio Cuauhtémoc. ¿La razón? El equipo cementero no podía salir como local frente a los auriazules en el Estadio Olímpico Universitario, inmueble que es el hogar de los universitarios, así que tuvieron que moverse a otro lado.
Ahora bien, Universidad Nacional tiene una misión muy importante, sacar el triunfo para poder arribar hasta el décimo sitio que otorga el último sitio para el Play-In, donde Querétaro marcha por ahora, aunque Santos Laguna también puede hacerse con dicho lugar, pero eso lo sabremos hasta este domingo cuando reciba al Pachuca en el TSM Corona para acabar la fase regular del Apertura 2025.
No obstante, ya hubo una buena y mala noticia para el equipo de Efraín Juárez, ya que se adelantaron el marcador de la mano de Jorge Ruvalcaba, quien fue convocado a la selección mexicana para la Fecha FIFA de noviembre. Empero, José Juan Macías tuvo que abandonar el campo al sufrir una aparatosa lesión que de entrada luce muy grave.
Se estaba jugando el minuto 4 cuando el colombiano Álvaro Angulo recibió la pelota por el costado izquierdo, luego mandó un centro al área, Ruvalcaba alzó de gran forma la pelota para conectarla luego cual karateka y dejar sin oportunidad al guardameta colombiano Kevin Mier.
Lamentablemente, un minuto después ocurrió la lesión de JJ. La Pantera Angulo disputaba el esférico con el argentino José Paradela hasta que Macías llegó a la acción chocando con el rival y el cuerpo del mediocampista cementero terminó cayendo de plano sobre la rodilla izquierda del delantero. Por su rostro, lleno de dolor y entre lágrimas, tal parece que se trata de algo de gravedad. Debido a esto, el ecuatoriano Pedro Vite terminó ingresando en su lugar.
La Máquina, tercero de la general en estos instantes, necesita remontar a los felinos para poder hacerse con el liderato, que por ahora ostenta Toluca tras haberle pegado 2-0 al América.
