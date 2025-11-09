Una buena y una mala para Pumas vs Cruz Azul: Ruvalcaba los adelantó 0-1, pero 'JJ' Macías salió lesionado

Para cerrar la actividad futbolera de este sábado, Cruz Azul se enfrenta a los Pumas en el Estadio Cuauhtémoc. ¿La razón? El equipo cementero no podía salir como local frente a los auriazules en el Estadio Olímpico Universitario, inmueble que es el hogar de los universitarios, así que tuvieron que moverse a otro lado.

Todo listo en el estadio Cuauhtémoc para el Cruz Azul vs Pumas.

¿El equipo de Efraín Juárez ganará el partido? pic.twitter.com/uxtEcUz1RH — JalbeRebel (@JalbeRebel12) November 9, 2025

Ahora bien, Universidad Nacional tiene una misión muy importante, sacar el triunfo para poder arribar hasta el décimo sitio que otorga el último sitio para el Play-In, donde Querétaro marcha por ahora, aunque Santos Laguna también puede hacerse con dicho lugar, pero eso lo sabremos hasta este domingo cuando reciba al Pachuca en el TSM Corona para acabar la fase regular del Apertura 2025.



No obstante, ya hubo una buena y mala noticia para el equipo de Efraín Juárez, ya que se adelantaron el marcador de la mano de Jorge Ruvalcaba, quien fue convocado a la selección mexicana para la Fecha FIFA de noviembre. Empero, José Juan Macías tuvo que abandonar el campo al sufrir una aparatosa lesión que de entrada luce muy grave.

¡GOLAZO A LO KARATE KID!



Jorge Ruvalcaba le da la ventaja a Pumas con espectacular gol al estilo de la grulla como en Karate Kid. Los Universitarios en este momento están en el play-in.



Se ve que Ruvalcaba entrena con el maestro Miyagi. pic.twitter.com/UGYWS03JUe — Estadio Deportes (@EstadioDxts) November 9, 2025

Se estaba jugando el minuto 4 cuando el colombiano Álvaro Angulo recibió la pelota por el costado izquierdo, luego mandó un centro al área, Ruvalcaba alzó de gran forma la pelota para conectarla luego cual karateka y dejar sin oportunidad al guardameta colombiano Kevin Mier.



Lamentablemente, un minuto después ocurrió la lesión de JJ. La Pantera Angulo disputaba el esférico con el argentino José Paradela hasta que Macías llegó a la acción chocando con el rival y el cuerpo del mediocampista cementero terminó cayendo de plano sobre la rodilla izquierda del delantero. Por su rostro, lleno de dolor y entre lágrimas, tal parece que se trata de algo de gravedad. Debido a esto, el ecuatoriano Pedro Vite terminó ingresando en su lugar.

⚠️ ¡Se encienden las alarmas en Pumas! ⚽️💔



⏱️ Apenas a los 5' José Juan Macías se fue lesionado tras un choque accidental con José Paradela. La rodilla le hizo palanca, esperemos que no sea de gravedad la lesión. Fuerza José Juan 🙏🚑 pic.twitter.com/o2thJWnhnK — AS México (@ASMexico) November 9, 2025

La Máquina, tercero de la general en estos instantes, necesita remontar a los felinos para poder hacerse con el liderato, que por ahora ostenta Toluca tras haberle pegado 2-0 al América.