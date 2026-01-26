Una supercomputadora predice la clasificación final de la Premier League 2025/26 tras la caída del Arsenal

El título de la Premier League 2025/26 cobró gran vida durante la jornada 23, cuando el líder, el Arsenal, perdió por primera vez en más de un mes.

El Manchester United llegó al Emirates Stadium y propinó a los Gunners su primera derrota en casa de la temporada. El equipo de Mikel Arteta ha perdido puntos en tres partidos consecutivos, lo que ha reducido su ventaja al frente de la clasificación a tan solo cuatro puntos.

A diferencia de semanas anteriores, el Arsenal no tuvo tanta suerte y sus perseguidores más cercanos, el Manchester City y el Aston Villa, salieron victoriosos de sus respectivos partidos para aumentar la presión.

Pero los resultados del fin de semana no solo permitieron que el grupo perseguidor acortara distancias con los líderes de la liga. La carrera por los puestos de la Champions League también se intensificó, con el United y el Chelsea aprovechando la derrota del Liverpool en el descuento .

Así es como la supercomputadora de Opta predice que la carrera por el título de la Premier League, la carrera por la Liga de Campeones y la batalla por el descenso se desarrollarán el resto del camino después de un fin de semana de acción tan dramático.

Una supercomputadora predice los ganadores del título de la Premier League 2025-26

Arsenal v Manchester United - Premier League | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Posición Equipo Puntos actualmente Puntos esperados Porcentaje 1° Arsenal 50 81.49 84.44 2° Aston Villa 46 72.52 7.09 3° Manchester City 46 71.91 8.38

A pesar del indeseado tropiezo contra el United, Opta sigue considerando al Arsenal como el gran favorito para alzar el trofeo de la Premier League al final de la temporada. Los hombres de Arteta son el único equipo que se prevé que supere la barrera de los 80 puntos y tienen un asombroso 84,44% de posibilidades de acabar con una sequía de 22 años sin títulos de la Premier League.

Ningún otro equipo involucrado en la carrera por el título tiene un porcentaje de dos dígitos de posibilidades de superar al Arsenal para ganar la Premier League.

Se prevé que el Aston Villa termine segundo, superando por poco la barrera de los 72 puntos. El Manchester City no se queda atrás, y se espera que termine a solo un punto del equipo de Unai Emery. Curiosamente, Opta sugiere que el Manchester City tiene más posibilidades de alzarse con el título, dándole al equipo de Guardiola un 8,38% de probabilidades frente al 7,09% del Villa.

Una supercomputadora predice la carrera por la Liga de Campeones de la Premier League 2025-26

Arsenal v Manchester United - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Posición Equipo Puntos actuales Puntos esperados Porcentaje de clasificación 4° Liverpool 36 61 36% 5° Chelsea 37 61 34% 6° Manchester United 38 59 21% 7° Newcastle 33 55 5% 8° Brentford 33 53 3% 9° Fulham 34 53 2% 10° Everton 32 52 1% 11° Brighton 30 51 1%

Salvo resultados inesperados, los cinco primeros clasificados de la Premier League disputarán la Champions League en la temporada 2026-27. Aun así, por debajo de los tres primeros en la lucha por el título, se avecina una batalla muy reñida por las dos últimas plazas en la máxima competición europea de clubes entre tres de las potencias de Inglaterra.

El Liverpool tuvo un rendimiento muy inferior al esperado tras ganar la Premier League la temporada pasada y actualmente ocupa el sexto lugar tras no haber ganado ninguno de sus últimos cinco partidos de liga. Aun así, Opta prevé que terminará cuarto al final, con un 36 % de posibilidades de clasificarse para la Champions League.

El Chelsea de Liam Rosenior empieza a encontrar su ritmo tras vencer al Crystal Palace por 3-1 en Selhurst Park el domingo. Tras una gran turbulencia a principios de año con la salida de Enzo Maresca , se prevé que los Blues terminen quintos con un 34% de posibilidades de participar en la Champions League la próxima temporada.

A pesar de las victorias consecutivas contra el Manchester City y el Arsenal al inicio de la era de Michael Carrick en el banquillo, se espera que el Manchester United sea el primer equipo en perderse la Champions League, terminando sexto. Sin duda, será una batalla reñida, ya que los Diablos Rojos son el único otro equipo con una cuota de dos dígitos para llegar a la competición de clubes más prestigiosa de Europa, con un 21,71%.

Se espera que el Newcastle United termine séptimo, asegurándose así la última plaza para la competición europea. Se prevé que Brentford , Fulham y Everton completen el top 10, con el Brighton undécimo. Estos cinco equipos son los únicos con más del 1% de posibilidades de clasificarse para la Champions League, pero ninguno supera el 5%.

Una supercomputadora predice la batalla por el descenso de la Premier League 2025-26

Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Brett Patzke - WWFC/GettyImages

Posición Equipos Puntos actuales Puntos esperados Porcentaje de descenso 12° Bournemouth 30 50 0,43 13° Sunderland 33 49 0,39 14° Crystal Palace 28 47 1,47 15° Tottenham 28 47 1,33 16° Leeds 25 43 9,43 17° Nottingham 25 42 9,95 18° West Ham 20 34 80 19° Burnley 15 29 96 20° Wolves 8 21 99

Si las cosas van según la predicción de Opta , entonces no se espera que haya una gran batalla por el descenso, con tres equipos ya considerados como los grandes favoritos para jugar en el Campeonato la próxima temporada.

Se espera que Bournemouth , Sunderland , Crystal Palace y Tottenham Hotspur terminen entre el 12.º y el 15.º puesto de la clasificación, en ese orden. Además, estos cuatro equipos tienen menos del 2 % de posibilidades de descender.

Terminar en la mitad de la tabla sería un resultado increíblemente frustrante y mediocre para el Tottenham , que tenía grandes esperanzas al comenzar la temporada. Por otro lado, el Sunderland podría convertirse en el primer equipo recién ascendido en evitar el descenso desde la temporada 2022-23.

Se prevé que el Leeds United , que también ascendió antes de la temporada 2025-26, y el Nottingham Forest sean los dos últimos equipos en evitar el descenso. Aunque nunca es cómodo quedar tan cerca de los tres últimos puestos, ambos equipos tienen solo un 9% de probabilidades de descender.

Según Opta , el West Ham United terminará en el puesto 18 y tiene un 80 % de posibilidades de descender a estas alturas de la temporada. A pesar de sus recientes resultados positivos, se espera que los Hammers sufran un descenso por primera vez desde 2011.

El recién ascendido Burnley también está listo para un rápido regreso al campeonato después de una temporada, con sus probabilidades de descenso en un desalentador 96%.

Finalmente, el Wolverhampton Wanderers , que solo ha ganado uno de sus 23 partidos hasta la fecha, está prácticamente descendido. Con Opta dándoles un 99% de posibilidades de descender, es solo cuestión de tiempo para que el destino de los Wolves esté decidido.

El lado positivo para los Wolves, si es que hay alguno, es que Opta predice que terminarán con 21 puntos, evitando así entrar en la lista de los peores equipos de la Premier League de todos los tiempos. Sin embargo, esto podría parecer incluso demasiado optimista desde la perspectiva de la supercomputadora.