Una superestrella de la MLS y objetivo del Inter Miami recibe unaoferta récord

El centro delantero estrella del Los Angeles Football Club, Denis Bouanga, ha sido objeto de una oferta del equipo brasileño Fluminense por un valor de alrededor de 15 millones de dólares, según informes.

Bouanga se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados de la Major League Soccer desde su primera temporada completa en el conjunto angelino en 2023. En los últimos tres años, nadie ha igualado la cifra de 64 goles del internacional gabonés en la temporada regular. Lionel Messi se acerca más con 50, y existía la esperanza de combinar estas dos potencias goleadoras en el Inter Miami.

Según se informa, los actuales campeones de la MLS Cup presentaron una oferta de 13 millones de dólares por Bouanga a principios de este invierno, solo para que les dijeran en términos claros que no estaba a la venta.

🇬🇦 Sources: Fluminense bid around $15m for LAFC star Denis Bouanga. @ocrismoraes 1st.



Bouanga, 31, is one of MLS's best players. Finalist for MVP last year and three straight years of Best XI.



LAFC rejected a $13m bid from Inter Miami earlier this winter. pic.twitter.com/ZS6Qu2BNUQ — Tom Bogert (@tombogert) February 1, 2026

Fluminense probó suerte. El equipo brasileño lanzó una oferta de 15 millones de dólares por el jugador de 31 años, según Tom Bogert de The Athletic. Esa suma convertiría a Bouanga en la venta más cara en la historia del LAFC, superando con creces los 9 millones de dólares que se pidieron por Mateusz Bogusz el año pasado, pero parece que una vez más no ha tenido éxito.

🚨🇬🇦| O #Fluminense tentou comprar o atacante Denis Bouanga, do #LAFC



As conversas não foram pra frente após o clube da #MLS pedir US$15 milhões pelo jogador. Antes, o #LAFC recusou US$13 milhões do #InterMiami



Apuração com @OJornalistaGg e @365ScoresBR para o @territoriomls pic.twitter.com/DanON55DfQ — Cristian Moraes (@ocrismoraes) February 1, 2026

El periodista brasileño Cristian Moraes informó que las negociaciones nunca llegaron a mucho dado el gran cariño del LAFC por Bouanga.

El veloz delantero quizá ya no cumpla 30 años, pero disfrutó de la mejor temporada goleadora de su carrera en 2025 tras la llegada de Son Heung-min. El excapitán del Tottenham Hotspur encajó a la perfección con Bouanga, formando una formidable pareja de ataque que constituyó todo el arsenal ofensivo del LAFC.

Si el Inter Miami hubiera tenido éxito con su oferta, no solo habrían asegurado un operador consolidado de la MLS, sino que también habrían debilitado a uno de sus rivales directos. The Herons optaron por cerrar un acuerdo de 15 millones de dólares con Germán Berterame.

La oferta de Bouanga refleja una tendencia oculta en el mercado de fichajes de invierno

Lucas Paquetá regresó a Brasil este invierno | SERGIO LIMA/GettyImages

Esta audaz estrategia del Fluminense es simplemente el último ejemplo de un gran gasto brasileño que ha pasado desapercibido fuera de Sudamérica. Mientras que la Premier League sigue derrochando dinero a manos llenas, las demás ligas de élite europeas han sido más parsimoniosas en sus gastos.

Se han producido algunas adquisiciones modestas en la Bundesliga y la Ligue 1, mientras que la Serie A ha disfrutado de un mercado de fichajes más activo en enero. Sin embargo, los clubes de LaLiga han ignorado este periodo de fichajes de mitad de temporada. Al acercarse las últimas horas del cierre de la temporada, los clubes de la máxima categoría española habían gastado en conjunto la miserable suma de 23,9 millones de dólares, prácticamente la mitad de un Conor Gallagher.

En comparación, la máxima categoría del fútbol brasileño ha invertido más de 238 millones de dólares en total, más que cualquier otra liga nacional fuera de la Premier League. Tras un desempeño admirable en el Mundial de Clubes del verano pasado —donde cuatro clubes diferentes alcanzaron las rondas eliminatorias—, la élite brasileña está redoblando su apuesta por la superioridad.