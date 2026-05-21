Unai Emery lleva a la gloria al Aston Villa y se convierte en pentacampeón de Europa League

Unai Emery le devolvió la gloria continental al Aston Villa, luego de proclamarse campeones de la Europa League 2025-26, la primera de su historia frente al Friburgo de la Bundesliga por marcador de 0-3 y tras 44 años de espera desde que conquistaron la Copa de Europa en 1982.

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Con esto, el director técnico de 54 años ganó su quinta de seis finales disputadas de Europa League en su carrera y con tres equipos diferentes. Sin duda alguna siendo el hombre récord de está competición.

Your 2026 Europa League champions, Aston Villa! 🏆🦁#UELfinal pic.twitter.com/mXBT93F3Bh — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 20, 2026

Su racha de campeonatos dio inicio en la Temporada 2013-14 con Sevilla al ganar tres títulos consecutivos. Después sufriría su primer y único descalabro en la campaña 2018-19, Emery dirigía al Arsenal, pero cayó ante Chelsea por goleada 4-1.

Mientras que hace cinco años se coronó con Villarreal, en penales frente al Manchester United de José Mourinho, y ahora logró su quinto título en esta competencia.

Unai Emery es el hombre récord de la Europa League

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Unai tiene el récord absoluto en la competencia, dejando muy atrás a sus otros perseguidores, detrás de él se encuentran: Giovanni Trapattoni, con tres títulos, y varios con dos trofeos: José Mourinho, Luis Molowny, Juande Ramos, Rafa Benítez y Diego Simeone.

Además de eso, por si fuera poco, otro gran mérito es que es el único que ha logrado ganar este torneo con tres equipos diferentes.

Los campeonatos de Europa League de Unai Emery

Temporada 2013-14: Sevilla 0-0 Benfica (4-2 ganó Sevilla en penales)

Temporada 2014-15: FC Dnipró 2-3 Sevilla

Temporada 2015-16: Liverpool 1-3 Sevilla

Temporada 2020-21: Villarreal 1-1 Manchester United (11-10 en penales ganó Villarreal)

Temporada 2025-26: Friburgo 0-3 Aston Villa

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