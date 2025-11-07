Union Berlín vs Bayern Múnich: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Bayern Múnich visita al Union Berlin en la Jornada 10 de la Bundesliga. El conjunto bávaro marcha líder con paso perfecto de la clasificación general con 27 unidades, producto de nueve victorias en fila.

Por su cuenta, el cuadro del Berlin está en la décima posición con 11 unidades tras tres victorias, dos empates y cuatro derrotas.

A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Union Berlin vs Bayern Múnich?

Ciudad: Berlin

Fecha: sábado 8 de noviembre

Horario: 10:30 horas (Estados Unidos), 08:30 horas (México), 15:30 horas (España)

Estadio: Stadion An der Alten Försterei

¿Cómo se podrá ver el Union Berlin vs Bayern Múnich en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Sin transmisión ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports México Sky+ España Sin transmisión DAZN Spain, Amazon Prime Video

Últimos cinco partidos de Union Berlin

Rival Resultado Competición Friburgo 0-0 E Bundesliga Arminia 2-1 V Bundesliga Bremen 1-0 D Bundesliga Monchengladbach 3-1 V Bundesliga Leverkusen 0-2 D Bundesliga

Últimos cinco partidos de Bayern Múnich

Rival Resultado Competición PSG 1-2 V Champions League Leverkusen 3-0 V Bundesliga Colonia 1-4 V Pokal Monchengladbach 0-3 V Bundesliga Brujas 4-0 V Champions League

Últimas noticias del Union Berlin

🏆 ¡Vaya reto nos espera! En los octavos de final de la Pokal recibiremos al @FCBayernES en Berlín#DFBPokal pic.twitter.com/0umM2DPbYu — 1. FC Union Berlin ES (@fcunion_es) November 2, 2025

El equipo de Steffen Baumgart no está atravesando su mejor momento, pues en los últimos cinco partidos de la Bundesliga tan solo ha logrado sumar una victoria. De momento, está clasificado en el décimo lugar de la tabla con 11 puntos.

En el mes de diciembre el Union Berlin recibirá de nuevo al Bayern, pero para medirse en los octavos de final de la DFB Pokal.

Últimas noticias del Bayern Múnich

💪❤️‍🔥 𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀 𝐅𝐈𝐆𝐇𝐓, 𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀 𝐓𝐄𝐀𝐌! ❤️‍🔥 💪 pic.twitter.com/rqgi7ivWXf — FC Bayern München (@FCBayern) November 4, 2025

El conjunto bávaro derrotó a domicilio al cuadro del PSG en su visita al Parque de los Príncipes por la UEFA Champions League por 1-2 con un doblete de Luis Díaz, que fue exulsado. De momento, el equipo de Komany solo sabe ganar en lo que llevamos de temporada.

Posibles alineaciones

Union Berlin

Portero: Frederik Rønnow.

Defensas: Danilho Doekhi, Leopold Querfeld, Diogo Filipe Monteiro.

Centrocampistas: Tim Skarke, Rani Khedira, Aljoscha Kemlein, Derrick Köhn; András Schäfer, Janik Haberer.

Delanteros: Andrej Ilić.

Bayern Múnich

Portero: Manuel Neuer.

Defensas: Konrad Laimer, Jonathan Tah, Kim Min-jae, Raphaël Guerreiro.

Centrocampistas: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Lennart Karl, Serge Gnabry, Tom Bischof.

Delanteros: Harry Kane.

Pronóstico SI

Las realidades son muy diferentes, el cuadro bávaro es líder invicto con una superioridad futbolística increíble, por lo que visitar a Berlin no debe tener repercusiones y ganarán con facilidad.

Union Berlin 0-3 Bayern Múnich

