Union Berlín vs Bayern Múnich: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Bayern Múnich visita al Union Berlin en la Jornada 10 de la Bundesliga. El conjunto bávaro marcha líder con paso perfecto de la clasificación general con 27 unidades, producto de nueve victorias en fila.
Por su cuenta, el cuadro del Berlin está en la décima posición con 11 unidades tras tres victorias, dos empates y cuatro derrotas.
A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Union Berlin vs Bayern Múnich?
- Ciudad: Berlin
- Fecha: sábado 8 de noviembre
- Horario: 10:30 horas (Estados Unidos), 08:30 horas (México), 15:30 horas (España)
- Estadio: Stadion An der Alten Försterei
¿Cómo se podrá ver el Union Berlin vs Bayern Múnich en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
Sin transmisión
ESPN Select, fuboTV, ESPN App
México
Sky Sports México
Sky+
España
Sin transmisión
DAZN Spain, Amazon Prime Video
Últimos cinco partidos de Union Berlin
Rival
Resultado
Competición
Friburgo
0-0 E
Bundesliga
Arminia
2-1 V
Bundesliga
Bremen
1-0 D
Bundesliga
Monchengladbach
3-1 V
Bundesliga
Leverkusen
0-2 D
Bundesliga
Últimos cinco partidos de Bayern Múnich
Rival
Resultado
Competición
PSG
1-2 V
Champions League
Leverkusen
3-0 V
Bundesliga
Colonia
1-4 V
Pokal
Monchengladbach
0-3 V
Bundesliga
Brujas
4-0 V
Champions League
Últimas noticias del Union Berlin
El equipo de Steffen Baumgart no está atravesando su mejor momento, pues en los últimos cinco partidos de la Bundesliga tan solo ha logrado sumar una victoria. De momento, está clasificado en el décimo lugar de la tabla con 11 puntos.
En el mes de diciembre el Union Berlin recibirá de nuevo al Bayern, pero para medirse en los octavos de final de la DFB Pokal.
Últimas noticias del Bayern Múnich
El conjunto bávaro derrotó a domicilio al cuadro del PSG en su visita al Parque de los Príncipes por la UEFA Champions League por 1-2 con un doblete de Luis Díaz, que fue exulsado. De momento, el equipo de Komany solo sabe ganar en lo que llevamos de temporada.
Posibles alineaciones
Union Berlin
Portero: Frederik Rønnow.
Defensas: Danilho Doekhi, Leopold Querfeld, Diogo Filipe Monteiro.
Centrocampistas: Tim Skarke, Rani Khedira, Aljoscha Kemlein, Derrick Köhn; András Schäfer, Janik Haberer.
Delanteros: Andrej Ilić.
Bayern Múnich
Portero: Manuel Neuer.
Defensas: Konrad Laimer, Jonathan Tah, Kim Min-jae, Raphaël Guerreiro.
Centrocampistas: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Lennart Karl, Serge Gnabry, Tom Bischof.
Delanteros: Harry Kane.
Pronóstico SI
Las realidades son muy diferentes, el cuadro bávaro es líder invicto con una superioridad futbolística increíble, por lo que visitar a Berlin no debe tener repercusiones y ganarán con facilidad.
Union Berlin 0-3 Bayern Múnich
