Union Saint Gilloise vs Inter de Milán: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Union Saint Gilloise se prepara para uno de los duelos más importantes en el panorama europeo, al recibir en casa al poderoso Inter de Milán, por la jornada número 3 de la UEFA Champions League. El equipo belga, que ha ganado protagonismo en su liga local, ahora quiere demostrar que puede competir también contra los grandes del continente.
El escenario será el Lotto Park, donde la ilusión de los locales se medirá frente a la jerarquía y el oficio de un Inter acostumbrado a este tipo de desafíos.
Con propuestas muy distintas dentro del campo, este choque promete intensidad, contrastes y momentos de alto voltaje. Una prueba real para los belgas y una oportunidad para los italianos de reafirmar su estatus en la presente edición del torneo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Union Saint Gilloise vs Inter de Milán?
- Ciudad: Anderlecht
- Estadio: Lotto Park
- Fecha: martes 21 de octubre
- Horario: 15:00hs (Este de Estados Unidos), 13:00hs (México) y 21:00hs (España)
¿Dónde se podrá ver el Union Saint Gilloise vs Inter de Milán por TV y Streaming online?
País
Canal TV
Straeming Online
Estados Unidos
Sin transmición
Paramount+ y Vix
México
Sin transmición
Caliente TV
España
Movistar Liga de Campeones
Movistar Liga de Campeones
Últimos 5 partidos del Union Saint Gilloise
Rival
Resultado
Competición
Charleroi
3-1 V
Belgian PRO League
Club Brujas
1-0 D
Belgian PRO League
Newcastle
4-0 D
UEFA Champions League
Westerlo
2-0 V
Belgian PRO League
KRC Genc
1-2 V
Belgian PRO League
Últimos 5 partidos del Inter de Milán
Rival
Resultado
Competición
Roma
0-1 V
Serie A
Atlético de Madrid
1-1 (4-2, penales) D
Amistoso
Cremonese
4-1 V
Serie A
Slavia Praga
3-0 V
UEFA Champions League
Cagliari
0-2 V
Serie A
Últimas noticias del Union Saint Gilloise
Luego de 10 partidos disputados en la Belgian PRO League, el Union Saint Gilloise es lider de la competencia, con 23 puntos cosechados. Ha ganado siete encuentros, empatados dos y solo ha caído en una ocasión. En la UEFA Champions League, no obstante, fue goleado 4-0 por el Newcastle United, por lo que necesitan sumar unidades ante el Inter de Milán, o cuando menos, no perder.
Últimas noticias del Inter de Milán
En las últimas horas, se ha hablado mucho sobre la posible llegada de Marc Guehi al Inter de Milán. Actualmente, el jugador de 25 años de edad milita para el Crystal Palace de la Premier League, pero podría llegar como agente libre en el próximo mercado de transferencias.
Posibles alineaciones del Union Saint Gilloise vs Inter de Milán
Union Saint Gilloise
Portero: Scherpen
Defensas: Mac Allister, Burgess y Leysen
Centrocampistas: Khalaili, Zorgane, Van de Perre y Niang
Delanteros: Ait El Hadj, Rodríguez y Florucz
Inter de Milán
Portero: Josep Martínez
Defensas: Luis Henrique, Manuel Akanji, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Carlos Augusto
Centrocampistas: Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan
Delanteros: Marcus Thuram, Lautaro Martínez
Pronóstico SI
Es verdad que el fútbol es un deporte que parece destinado a las sorpresas. Un juego de 11 vs 11 en el que cualquier cosa puede suceder. Sin embargo, las jerarquías es algo que existe tanto en el fútbol como en la vida misma. Es por eso que, aunque la escuadra belga intente vender cara la derrota, al final todo se equilibrará en favor de los italianos.
Union Saint Gilloise 0-2 Inter de Milán
Más noticias sobre la Champions League
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.