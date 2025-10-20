Union Saint Gilloise vs Inter de Milán: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Union Saint Gilloise se prepara para uno de los duelos más importantes en el panorama europeo, al recibir en casa al poderoso Inter de Milán, por la jornada número 3 de la UEFA Champions League. El equipo belga, que ha ganado protagonismo en su liga local, ahora quiere demostrar que puede competir también contra los grandes del continente.

El escenario será el Lotto Park, donde la ilusión de los locales se medirá frente a la jerarquía y el oficio de un Inter acostumbrado a este tipo de desafíos.

Con propuestas muy distintas dentro del campo, este choque promete intensidad, contrastes y momentos de alto voltaje. Una prueba real para los belgas y una oportunidad para los italianos de reafirmar su estatus en la presente edición del torneo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Union Saint Gilloise vs Inter de Milán?

Ciudad: Anderlecht

Estadio: Lotto Park

Fecha: martes 21 de octubre

Horario: 15:00hs (Este de Estados Unidos), 13:00hs (México) y 21:00hs (España)

¿Dónde se podrá ver el Union Saint Gilloise vs Inter de Milán por TV y Streaming online?

País Canal TV Straeming Online Estados Unidos Sin transmición Paramount+ y Vix México Sin transmición Caliente TV España Movistar Liga de Campeones Movistar Liga de Campeones

Últimos 5 partidos del Union Saint Gilloise

Rival Resultado Competición Charleroi 3-1 V Belgian PRO League Club Brujas 1-0 D Belgian PRO League Newcastle 4-0 D UEFA Champions League Westerlo 2-0 V Belgian PRO League KRC Genc 1-2 V Belgian PRO League

Últimos 5 partidos del Inter de Milán

Rival Resultado Competición Roma 0-1 V Serie A Atlético de Madrid 1-1 (4-2, penales) D Amistoso Cremonese 4-1 V Serie A Slavia Praga 3-0 V UEFA Champions League Cagliari 0-2 V Serie A

Últimas noticias del Union Saint Gilloise

Luego de 10 partidos disputados en la Belgian PRO League, el Union Saint Gilloise es lider de la competencia, con 23 puntos cosechados. Ha ganado siete encuentros, empatados dos y solo ha caído en una ocasión. En la UEFA Champions League, no obstante, fue goleado 4-0 por el Newcastle United, por lo que necesitan sumar unidades ante el Inter de Milán, o cuando menos, no perder.

Últimas noticias del Inter de Milán

Inter de Milan confirma su interes por el defensa Ingles, jugador del Crystal Palace, Marc Guehi (25), quien podria llegar como agente libre una vez expire su contrato a final de temporada. [Sacha Tavolieri] pic.twitter.com/MCm0Rw2p2Q — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) October 16, 2025

En las últimas horas, se ha hablado mucho sobre la posible llegada de Marc Guehi al Inter de Milán. Actualmente, el jugador de 25 años de edad milita para el Crystal Palace de la Premier League, pero podría llegar como agente libre en el próximo mercado de transferencias.

Posibles alineaciones del Union Saint Gilloise vs Inter de Milán

Union Saint Gilloise

Portero: Scherpen

Defensas: Mac Allister, Burgess y Leysen

Centrocampistas: Khalaili, Zorgane, Van de Perre y Niang

Delanteros: Ait El Hadj, Rodríguez y Florucz

Inter de Milán

Portero: Josep Martínez

Defensas: Luis Henrique, Manuel Akanji, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Carlos Augusto

Centrocampistas: Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan

Delanteros: Marcus Thuram, Lautaro Martínez

Pronóstico SI

Es verdad que el fútbol es un deporte que parece destinado a las sorpresas. Un juego de 11 vs 11 en el que cualquier cosa puede suceder. Sin embargo, las jerarquías es algo que existe tanto en el fútbol como en la vida misma. Es por eso que, aunque la escuadra belga intente vender cara la derrota, al final todo se equilibrará en favor de los italianos.

Union Saint Gilloise 0-2 Inter de Milán

