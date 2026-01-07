Upamecano llega a un acuerdo para renovar con el Bayern Múnich y cierra la puerta al Real Madrid

El Bayern Múnich y Dayot Upamecano están muy cerca de sellar una de las renovaciones más estratégicas del proyecto bávaro. Según ha publicado BILD, en una información firmada por el periodista Julian Agardi, el club alemán y el central francés ya han alcanzado un acuerdo para la extensión de su contrato, que se firmará oficialmente a lo largo de este mes.

Las negociaciones se encuentran en su fase final, con los últimos detalles por cerrar, pero el entendimiento entre ambas partes es total. Upamecano pasará a percibir hasta 20 millones de euros brutos anuales, una cifra que refleja la importancia que el Bayern concede a su defensor y su papel central en el presente y futuro del equipo.

Un acuerdo avanzado, pendiente solo de la firma

La información publicada por BILD coincide plenamente con lo adelantado por Florian Plettenberg, periodista de Sky Sports Alemania y una de las fuentes más fiables en el entorno del Bayern. Plettenberg asegura que la tendencia hacia la renovación no es nueva y que el club siempre ha sido optimista respecto a un acuerdo. "La gran mayoría de los detalles ya están acordados. Sin embargo, por el momento, el acuerdo aún no está completamente cerrado. Lo que falta principalmente ahora es la firma", explica Plettenberg.

El nuevo contrato se extendería hasta 2030 o 2031 e incluiría una cláusula de rescisión o una opción de salida, un elemento cada vez más habitual en las grandes renovaciones y que aporta flexibilidad tanto al jugador como al club. En cualquier caso, en el Bayern transmiten calma: es solo cuestión de tiempo.

El Real Madrid, atento pero sin premio

La renovación de Upamecano tiene también una lectura clara en el mercado europeo. El Real Madrid seguía muy de cerca la situación contractual del internacional francés y lo tenía en la recámara como posible fichaje a coste cero este verano, aprovechando la cercanía del final de su contrato actual.

Sin embargo, el central ha optado por la continuidad y por consolidarse como uno de los líderes defensivos del Bayern, cerrando así la puerta a una salida inmediata rumbo al Santiago Bernabéu. La decisión refuerza la planificación deportiva del club bávaro y evita perder a uno de sus activos más valiosos sin traspaso.

La presión del Bayern y el mensaje de Dreesen

Desde la cúpula del club, el mensaje ha sido siempre claro. Hace apenas unos días, Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del Bayern, dejó una declaración tan directa como reveladora sobre la situación del futbolista: "Creo que debería firmar lo que tiene sobre la mesa ahora mismo, porque la situación no va a mejorar. Le hemos hecho una oferta excepcionalmente buena".

Dreesen incluso recurrió a una metáfora muy gráfica para describir la postura del club: "Si masticas chicle demasiado tiempo, el sabor se desvanece. Por eso no debería ser tan persistente como masticar chicle". Un aviso elegante pero firme que subraya que el Bayern ha puesto toda la carne en el asador para retener a Upamecano… y que el jugador parece haber entendido el mensaje.

Un pilar para el futuro del Bayern

A sus 26 años, Dayot Upamecano se ha consolidado como uno de los centrales más importantes del fútbol europeo. Su potencia física, capacidad de anticipación y experiencia al máximo nivel lo convierten en una pieza clave para el presente y el futuro del Bayern de Múnich.

Salvo sorpresa mayúscula, la firma llegará en los próximos días y el Bayern asegurará la continuidad de uno de sus líderes defensivos durante la próxima década. Una renovación que refuerza el proyecto deportivo y envía un mensaje claro al mercado y es que el Bayern no está dispuesto a dejar escapar a sus estrellas.

