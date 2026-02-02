Uroš Đurđević está a una firma de fichar con Rayados

El panorama en Monterrey comienza a tomar forma, luego de que el nombre de Uroš Đurđević se colocara como el principal candidato para reforzar el ataque albiazul. De acuerdo con información de Willie González y Santiago Fourcade, el delantero serbio tendría todo arreglado para convertirse en nuevo jugador de Rayados, a falta únicamente de detalles administrativos y la firma del contrato que harían oficial su llegada.

¡A NADA DE SER RAYADO!🔥🤠



Con información de Willie González @WillieGzz y Santiago Fourcade @santiago4kd , el delantero serbio Uroš Đurđević ya tendría todo arreglado para llegar al Monterrey, únicamente restarían detalles administrativos y la firma del contrato para hacerlo… pic.twitter.com/ObwVvQmiT1 — MedioTiempo (@mediotiempo) February 2, 2026

La directiva regiomontana se movió con rapidez tras la salida de Germán Berterame, quien ya disputó sus primeros minutos con el Inter Miami, dejando un hueco importante en el frente ofensivo. Ante ese escenario, Monterrey analizó distintas alternativas para cubrir una posición clave en su estructura deportiva, buscando un perfil que ofreciera garantías inmediatas.

Entre los nombres que sonaron con fuerza estuvo el de Rafael Santos Borré, atacante colombiano con experiencia internacional y recorrido en ligas europeas. Sin embargo, esa opción fue perdiendo fuerza conforme avanzaron los días y se aclararon las prioridades del cuerpo técnico encabezado por Domenec Torrent.

El propio entrenador español había sido claro en declaraciones previas al señalar que el club buscaba a un futbolista ya probado en el fútbol mexicano, capaz de adaptarse rápido al ritmo de la liga y a la exigencia de un equipo que aspira a competir por todo. Bajo ese criterio, el perfil de Đurđević encajó de manera natural.

Dice Torrent que hay jugadores con cualidades para suplir a Berte en México, pero también en el extranjero. Explica el tema de los goles en contra. pic.twitter.com/ceC2T34bl8 — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) February 1, 2026

El delantero del Atlas no solo conoce la Liga MX, sino que ha demostrado regularidad, carácter y capacidad goleadora en un contexto competitivo. Su experiencia reciente, sumada a su adaptación previa al entorno mexicano, terminó por inclinar la balanza a su favor.

Si no surge ningún contratiempo, Rayados estaría a punto de cerrar una incorporación estratégica, apostando por un jugador que ofrece certezas deportivas inmediatas y que llegaría con el objetivo claro de asumir un rol protagónico en el ataque. Monterrey, así, se prepara para escribir un nuevo capítulo en su proyecto deportivo.

