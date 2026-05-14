La guía de Uruguay para el Mundial 2026: 'La Celeste' se prepara para un verano caliente

La era de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya llegará a su punto culminante en el Mundial 2026, donde su renovado plantel espera finalmente estar a la altura de sus predecesores.

Cuando se cerró el ciclo de Luis Suárez y Edinson Cavani vistiendo la camiseta celeste, la selección uruguaya se quedó sin sus dos principales pilares con el Mundial en el horizonte (aunque el "Pistolero" ha dicho que aún podría participar). Ahora, la presión recae sobre Federico Valverde, estrella del Real Madrid, para liderar a una Uruguay que necesita reivindicarse tras sus recientes fracasos.

La absolución para el inconsistente y controversial plantel sudamericano llegará solamente con una buena campaña en América del Norte, donde debutarán con Arabia Saudita el 15 de junio.

El camino hacia el Mundial

Récord en las Eliminatorias: 7V-7E-4D

7V-7E-4D Goles a favor / en contra: 22 / 12

22 / 12 Máximo goleador: Darwin Núñez (5)

Darwin Núñez (5) Máximo asistidor: Maxi Araújo (4)

TOPSHOT-FBL-COPA AMERICA-2024-URU-BOL | CHARLY TRIBALLEAU/GettyImages

'La Celeste' tuvo un desempeño muy sólido al comienzo de las eliminatorias, con una única derrota en los primeros seis partidos y destacadas victorias ante Brasil y Argentina. Sin embargo, luego el equipo se desmoronó perdiendo puntos en nueve de sus últimos 12 partidos. Los dirigidos por Bielsa terminaron en el cuarto puesto de la clasificación de la CONMEBOL.

El calendario

RIVAL FECHA ESTADIO ARABIA SAUDITA 15/6 Hard Rock Stadium CABO VERDE 21/6 Hard Rock Stadium ESPAÑA 26/6 Estadio Akron

Entrenador: Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa, head coach of Uruguay, looks on prior to the | Nicolò Campo/GettyImages

Experiencia en Mundiales: dirigió a la Argentina en la Copa del Mundo 2002 y a Chile en el 2010.

dirigió a la Argentina en la Copa del Mundo 2002 y a Chile en el 2010. Logros: llevó a Chile a los octavos de final, la mejor actuación de su historia.

llevó a Chile a los octavos de final, la mejor actuación de su historia. Tiempo a cargo del equipo: desde 2023.

Marcelo Bielsa es una figura polémica dentro del vestuario uruguayo. El exigente técnico argentino se ha ganado la enemistad de varios jugadores a través de los años, incluyendo a Luis Suárez, quien declaró que el entrenador actúa de forma irrespetuosa. La capacidad de Bielsa de manejar al equipo y su terquedad táctica podrían jugarle en contra en el próximo Mundial.

¿Cómo juega Uruguay?

Formación preferida: 4-3-3

4-3-3 Estilo: posesión

posesión Fortalezas: estado físico, resistencia, defensa

estado físico, resistencia, defensa Debilidades: falta de gol

Uruguay intenta encarnar al máximo los principios del método de Bielsa. El equipo despliega toda su energía para jugar con alta intensidad, pases rápidos, posesión y presión sobre el rival. Aún así, 'La Celeste' no genera demasiado peligro en ataque y a menudo carece de creatividad con la pelota.

Los jugadores a seguir

Factor X: Federico Valverde es el motor del mediocampo uruguayo, con una intensidad inagotable y una resistencia física digna de un jugador de élite. El mediocampista del Real Madrid también aporta solidez defensiva, creatividad y potencia en sus remates, lo que le da versatilidad para desempeñarse prácticamente en cualquier posición del campo según las necesidades del equipo.

Federico Valverde of Uruguay seen in action during | SOPA Images/GettyImages

Revelación: aunque recién comenzó a brillar a mediados de sus 20, Brian Rodríguez se ha consolidado como un extremo electrizante en el Club América de México, lo que le valió el apodo de “Rayito”.

¿Cómo será la equipación del equipo uruguayo?

Uruguay volverá a estar a la altura en el Mundial 2026. | Nike

La camiseta uruguaya diseñada por Nike para este Mundial 2026 no pasó desapercibida. Presenta el clásico celeste, con cuello blanco aportando una estética limpia y elegante. Cuatro estrellas se ubican sobre su escudo representando los dos títulos obtenidos en Mundiales y sus dos consagraciones en Juegos Olímpicos.

Aunque algo sobria, la Celeste guardó el detalle distintivo para su camiseta suplente. Con un estilo que parece salido directamente de Black Panther, la casaca oscura presenta un diseño tipo escudo en la parte superior, un homenaje al deseo del equipo de proteger su trono como los primeros campeones del mundo

Posible alineación titular

Posible XI de Uruguay | FootballUser

Mucho sigue discutiéndose de los 11 titulares uruguayos para la Copa del Mundo. Darwin Núñez es visto como el sucesor natural de Suárez, pero Bielsa pareciera inclinarse por el jugador de la Liga MX, Rodrigo Aguirre.

El lateral derecho también está en disputa. Agustín Canobbio ganó la titularidad ante Facundo Pellistri en los dos amistosos disputados el último mes de marzo. Luego está la batalla por el lateral derecho: Nahitan Nández cuenta con la confianza del entrenador, pero Guillermo Varela dejó una buena impresión luego de sus actuaciones ante Inglaterra y Argelia

Algunas cosas sí son seguras: Valverde será el principal mediocampista del equipo y a él se le unirá Rodrigo Bentancur, que se espera que ya esté completamente recuperado de una lesión en el isquiotibial, relegando a Manuel Ugarte al banco de suplentes

Estado de forma actual

El equipo fue algo decepcionante en su actuación en los partidos disputados en marzo. Logró un empate 1–1 ante Inglaterra, con un penal que los salvó en el último minuto y, luego, otro empate sin goles frente a Argelia.

England v Uruguay - International Friendly | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

'La Celeste' lleva una racha de cuatro partidos sin victorias y evidencian un problema claro: la falta de gol. El equipo sólo logró anotar dos goles, y solo uno de jugada, en los últimos 360 minutos disputados. Núñez no fue titular en ninguno de esos encuentros, pero Marcelo Bielsa parece reacio a darle la oportunidad de liderar el ataque.

¿Qué se puede esperar de la afición uruguaya?

Algeria v Uruguay - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

Con una población de sólo 3.5 millones de habitantes, la hinchada uruguaya no es tan masiva como sus vecinos de Argentina y Brasil. Aún así, su afición compensa la falta de tamaño con su pasión y orgullo por la camiseta.

Sus hinchas encarnan la “garra charrúa”, que se caracteriza por la tenacidad ante la adversidad y dar pelea hasta el último segundo. Quienes habitan las tribunas se mantienen conectados hasta el final del partido y no abandonan a su equipo, aunque las cosas no vayan como esperaban.

Esto genera un fuerte sentido de comunidad entre desconocidos vistiendo la camiseta celeste y tomando mate, aunque los aficionados podrían llevarse una decepción al enterarse de que probablemente no podrán ingresar su tradicional bebida a los estadios.

Lo que el país espera

La presión viene pesando sobre Uruguay desde su cuarto puesto en 2010. En lugar de construir sobre aquel excelente resultado, 'La Celeste' no logró repetirlo y llegó incluso a tocar fondo con su eliminación en fase de grupos en Catar.

Los hinchas están cansados de esperar que los dos veces campeones del mundo estén a la altura de las estrellas que adornan el escudo de Uruguay, pero probablemente tendrán que seguir haciéndolo.



Se espera que terminen por detrás de España en el Grupo H, lo que haría que se crucen en dieciseisavos de final con el ganador del Grupo J, posiblemente Argentina, un partido que sería un verdadero clásico sudamericano.

Y finalmente...

Rival que Uruguay no quiere enfrentar: Argentina

Argentina Un dato que lo define: mantuvo 10 vallas invictas en las eliminatorias, la tercera mejor marca entre los equipos de CONMEBOL

mantuvo 10 vallas invictas en las eliminatorias, la tercera mejor marca entre los equipos de CONMEBOL Si las cosas salen mal: las críticas recaerán sobre la rigidez táctica de Marcelo Bielsa .

las críticas recaerán sobre la rigidez táctica de Marcelo Bielsa . ¿Qué dirán si Uruguay queda eliminado temprano? el proyecto de Bielsa en Uruguay se derrumbó