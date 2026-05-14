La guía de Uzbekistán para el Mundial 2026: los 'Lobos Blancos' quieren honrar a su manada

No fue hasta 1992 cuando la selección nacional de Uzbekistán disputó su primer partido, apenas un año después de que el país consiguiera la independencia tras el colapso de la Unión Soviética.

Hoy en día, esta nación centroasiática sin salida al mar se prepara para participar en su primera Copa del Mundo, un logro extraordinario tanto para un equipo como para un país aún joven en el mundo del fútbol.

Dirigida por Fabio Cannavaro, capitán de la selección italiana campeona del mundo en 2006, gran parte del plantel es desconocido para el público, a excepción de algunos nombres, entre los que destacan el defensa del Manchester City, Abdukodir Khusanov, y el delantero estrella Eldor Shomurodov.

TOPSHOT-FBL-WC2006-MATCH64-ITA-FRA | PASCAL PAVANI/GettyImages

En los papeles, especialmente tras quedar en un grupo difícil junto a potencias como Portugal y Colombia, los 'Lobos Blancos' parecen más presas que depredadores en su debut en el torneo. Pero la Copa del Mundo suele dar lugar a historias de superación, y con un excampeón al mando, todo es posible.

El camino hacia el Mundial

Record clasificatorio: 10G-5E-1P

Goles a favor / recibidos: 27 / 11

Goleador: Eldor Shomurodov (5)

Asistidor: Eldor Shomurodov (5)

Uzbekistán tuvo que afrontar una eliminatoria exigente, disputando 16 partidos en dos fases de grupos. Terminó segundo en ambas, por detrás de Irán, con una sola derrota: un ajustado 3-2 ante Qatar en la segunda fase.

Iran v Uzbekistan - 2026 FIFA World Cup Asian Qualifiers | Anadolu/GettyImages

La segunda ronda fue relativamente fácil, ya que superó con comodidad a equipos como Turkmenistán y Hong Kong, y empatando ambos partidos contra Irán. La tercera fase, sin embargo, resultó más complicada, exigiendo resistencia y disciplina para asegurar su lugar en el Mundial.

De sus seis victorias en esa fase, cinco fueron por un solo gol de diferencia, cuatro de ellas por 1-0: triunfos muy disputados, construidos con una sólida defensa y la capacidad de conseguir resultados a base de esfuerzo. También hubo dos empates, incluyendo uno contra Irán, líder del grupo. Uzbekistán tuvo que trabajar muy duro para llegar a la élite.

El calendario

RIVAL FECHA ESTADIO COLOMBIA 17/6 Estadio Azteca PORTUGAL 23/6 NRG Stadium CONGO 27/6 Mercedes Benz Stadium

Entrenador: Fabio Cannavaro

Uzbekistan v South Korea - AFC U23 Asian Cup Group C | Zhizhao Wu/GettyImages

Experiencia en Mundiales: ganó como jugador, debuta como entrenador

Tiempo dirigiendo a Uzbekistán: seis meses.

Hay que empatizar con el ex entrenador de Uzbekistán, Timur Kapadze. Luego de guiar a la selección a su primera Copa del Mundo, lo echaron y reemplazaron por Cannavaro, aunque le ofrecieron un puesto como asistente. Lo rechazó y se marchó, haciéndose cargo del Navbahor Namangan, club de la Superliga uzbeka.

La razón del nombramiento de Cannavaro es clara. Como capitán campeón del mundo en 2006 y uno de los mejores defensores de todos los tiempos, aporta prestigio, experiencia y la autoridad defensiva que puede resultar invaluable para competir en un torneo tan exigente.

Sin embargo, su trayectoria como entrenador no estuvo a la altura de su carrera como jugador. Si bien disfrutó de periodos de éxito en China con el Tianjin Quanjian y el Guangzhou Evergrande, todos sus demás cargos en clubes, en Arabia Saudí, Italia y Croacia, terminaron prematuramente con su destitución.

Su nombramiento es una apuesta arriesgada. Dicho esto, consiguió cinco victorias en los seis partidos amistosos de Uzbekistán hasta la fecha (aunque dos de ellas en la tanda de penales), así que quizás pueda conseguir algún milagro en la participación de los Lobos Blancos en la Copa del Mundo.

¿Cómo juega Uzbekistán?

Formación preferida: 3-4-2-1.

Estilo: lo primero es cuidar el 0.

Fortalezas: estructura defensiva, buen estado físico.

Debilidades: calidad de traslado del balón, definición

Cannavaro solo dirigió un puñado de partidos desde que Uzbekistán se clasificó al Mundial, pero su influencia ya se deja ver. Como es habitual en él, el italiano construye el juego desde atrás, priorizando la estructura defensiva por encima de todo.

En una entrevista con The Guardian , el exdefensor de la Juventus y el Real Madrid admitió que quiere que los 'Lobos Blancos' sean un rival muy difícil de enfrentar: compactos y físicos, con once jugadores defendiendo y con una mentalidad de lucha constante.

Egypt v Uzbekistan - Friendly Match | NurPhoto/GettyImages

En ataque, el planteamiento es igual de directo. El equipo se apoya en su físico, usando a Shomurodov, de 1,90 m, como referente para tener la pelota, involucrar a sus compañeros y atacar el área rival con juego aéreo.

No siempre es vistoso, pero en el poco tiempo que Cannavaro lleva al mando, viene siendo efectivo.

Los jugadores a seguir

Factor X: poderoso en el juego aéreo y preciso en sus conexiones, el capitán y máximo goleador histórico, Eldor Shomurodov, es el motor de Uzbekistán. Metió cinco goles, dio cinco asistencias en las eliminatorias y ahora tiene la tarea de brillar en el escenario más importante de todos. Si alguien puede, es él.

Uzbekistan v Spain: Men's Football - Olympic Games Paris 2024: Day -2 | Alex Grimm - FIFA/GettyImages

Revelación: Abdukodir Khusanov lleva el fútbol en la sangre, su padre, Khikmatdjon, jugó en la selección de Uzbekistán, y pasó de ser un defensa valorado en 134.000 dólares a uno valorado en 47 millones en tan solo 18 meses. Nació para jugar en la Copa del Mundo.

La equipación que usará el conjunto uzbeko

Uzbekistán aún no reveló sus camisetas para la Copa del Mundo 2026.

Posible alineación titular

Posible XI de Uzbekistán | FootballUser

El núcleo de la selección de Uzbekistán se mantiene prácticamente sin cambios desde que Cannavaro sustituyó a Kapadze, aunque el técnico italiano realizó algunos cambios en su once inicial para los amistosos.

Khusanov sigue siendo la figura clave en defensa, mientras que Otabek Shukurov es el motor del mediocampo. En la delantera, Shomurodov lidera el ataque, apoyado por el multifacético Oston Urunov.

Por otro lado, el arquero veterano Utkir Yusupov fue sustituido por Abduvohid Nematov. Abdulla Abdullaev recuperó la titularidad en la defensa, Odiljon Hamrobekov se incorporó al mediocampo y Azizjon Ganiev aporta creatividad en ataque.

El técnico italiano también se esforzó por incorporar jugadores jóvenes al equipo, dándoles más minutos a talentos emergentes, especialmente en el mediocampo y el ataque, como Khojimat Erkinov y Akmal Mozgovoy.

Estado de forma actual

Desde que Cannavaro asumió el cargo a principios de octubre, Uzbekistán disputó seis partidos, con una sola derrota: un amistoso por 2-1 ante Uruguay. En ese periodo, logró victorias importantes contra selecciones como Egipto e Irán.

Qatar v Uzbekistan: Quarter Final - AFC Asian Cup | NurPhoto/GettyImages

Aún es temprano, desde ya, pero las señales bajo la dirección de Cannavaro son prometedoras y su llegada no alteró el ritmo del equipo, como algunos temían.

¿Qué podemos esperar de la afición uzbeka?

Iran v Uzbekistan - 2026 FIFA World Cup Asian Qualifiers | Anadolu/GettyImages

Uzbekistán es una nación futbolera orgullosa y, cuando juega la selección nacional, todo el país la apoya, ya sea en la cancha o mirando desde casa.

En la Copa del Mundo, la afición uzbeka transforma secciones del estadio en un mar verde y blanco. Los hinchas son conocidos por ondear banderas nacionales, lucir bufandas verdes e incluso pintarse la cara, una tradición que fue prohibida de forma controvertida por el Ministerio de Cultura y Deportes en 2013, pero que ya regresó.

Incluso las canciones estuvieron restringidas en su momento, pero no cabe duda de que estos aficionados saben cómo hacerse escuchar ahora, a menudo levantando los brazos mientras cantan al unísono.

Lo que el país espera

Los aficionados uzbekos van a tener pocas expectativas en su primer Mundial, sobre todo dada la dificultad de su grupo. Para muchos, ver a su selección en el escenario mundial va a ser motivo de celebración y un trampolín hacia el futuro.

Dicho esto, esa falta de presión puede jugarles a favor. Sin nada que perder, los Lobos Blancos tienen libertad para jugar con despreocupación y, quizás, sorprender al mundo.

Y finalmente …

A quién no quiere enfrentarse Uzbekistán: cualquier equipo grande.

Una estadística que define a Uzbekistán: las dificultades fuera de casa son notables, sólo ganaron un partido de visitante desde noviembre de 2024.

Si todo sale mal: no hay mucho que pueda salir mal.

¿Qué va a decir todo el mundo si Uzbekistán queda eliminado en fase de grupos? Traigan de nuevo a Kapadze.