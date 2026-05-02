Valencia vs Atlético de Madrid: previa, predicciones y alineaciones

Atlético de Madrid se prepara para visitar Mestalla este sábado 2 de mayo en un compromiso correspondiente a la jornada 34 de La Liga. Será la antesala del gran partido de revancha de semifinales de Champions League frente al Arsenal, donde el Aleti se juega toda su temporada.

Actualmente en el cuarto puesto con 60 unidades, un triunfo en la casa del Valencia le permitiría prácticamente asegurar su clasificación a la Champions 2026/27 y llegar con plena confianza a la cita en el Emirates Stadium.

El conjunto che, por su parte, se encuentra 12° con 39 puntos. Si bien cuenta con margen y varios equipos por debajo, aún no ha asegurado su permanencia en Primera. Ante su público, buscará una victoria con la que alcanzar ese objetivo.

A continuación, toda la información para vivir este duelo entre dos grandes del fútbol español.

Pronóstico SI Fútbol

Valencia llega con una oportunidad inmejorable de ganar en casa y dar un paso importante en la tabla. No necesita dominar durante largos tramos para hacer daño, y ante un rival que viene mostrando irregularidad fuera de casa, puede encontrar espacios para lastimar, sobre todo si logra adelantarse en el marcador.

Del lado del Atlético de Madrid, el foco dividido y algunos problemas de disponibilidad pueden influir en la intensidad del equipo a lo largo del partido. Le ha costado sostener regularidad jugando fuera del Metropolitano en las últimas semanas y eso condiciona la expectativa. Recursos para competir no le faltan, por lo que no sería extraño que también encuentre el gol. Se perfila un encuentro abierto en el tramo final, donde los detalles y la contundencia marquen la diferencia.

Pronóstico: Valencia 3 - 2 Atlético de Madrid

¿A qué hora se juega el Valencia vs Atlético de Madrid?

Ciudad : Valencia, España

: Valencia, España Estadio : Mestalla

: Mestalla Fecha : sábado 2 de mayo

: sábado 2 de mayo Hora : 10:15 EE.UU (Este), 08:15 MEX, 16:15 ESP

: 10:15 EE.UU (Este), 08:15 MEX, 16:15 ESP Árbitro: A confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Valencia y el Atlético de Madrid (últimos cinco partidos)

Valencia : 1

: 1 Empates : 0

: 0 Atlético de Madrid: 4

Último partido entre ambos: 13/12/2025 – Atlético de Madrid 2-1 Valencia – LaLiga Fecha 16

Atletico de Madrid v Valencia CF - LaLiga EA Sports | Flor Tan Jun/GettyImages

Últimos 5 partidos

Valencia Atlético de Madrid Valencia 2-1 Girona 25/04/26 Atlético de Madrid 1-1 Arsenal 29/04/26 Mallorca 1-1 Valencia 21/04/26 Atlético 3-2 Athletic 25/04/26 Elche 1-0 Valencia 11/04/26 Elche 3-2 Atlético de Madrid 22/04/26 Valencia 2-3 Celta 05/04/26 Atlético 2 (3)-(4) 2 Real Sociedad 18/04/26 Sevilla 0-2 Valencia 21/03/26 Atlético 1-2 Barcelona 14/04/26

¿Cómo ver el Valencia vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Últimas noticias del Valencia

Eray Cümart podría reaparecer tras volver a entrenarse con normalidad durante la semana. Su evolución ha sido positiva y no se descarta que tenga minutos, algo que le daría más opciones a un fondo que ha tenido que reacomodarse en las últimas jornadas.

De todos modos, la lista de bajas sigue siendo extensa. Julen Agirrezabala y Mouctar Diakhaby ya están descartados hasta el final de la temporada, mientras que José Copete, Dimitri Foulquier y Thierry Correia tampoco estarán disponibles para este partido.

Valencia Cf V Girona Fc - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Posible alineación del Valencia (4-4-2): Dimitrievski; Saravia, Tárrega, Pepelu, Gayà; Almeida, Guerra, Rodríguez, Ramazani; Sadiq, Beltrán.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Pablo Barrios había reaparecido ante el Athletic el último domingo, pero volvió a resentirse de su lesión muscular y podría perderse lo que resta de la temporada. A eso se suma la incertidumbre con Julián Álvarez, que debió ser reemplazado ante Arsenal por un golpe en el tobillo y será evaluado hasta último momento.

Giuliano Simeone arrastra un golpe leve, aunque estaría en condiciones de jugar, mientras que Nico González sufrió una rotura muscular en un entrenamiento reciente y quedó descartado. Dentro de este panorama, la buena noticia pasa por Alexander Sørloth, que tuvo algunas molestias en la previa pero en principio estaría en condiciones de ser parte del partido del fin de semana.

Atletico De Madrid V Arsenal Fc - Uefa Champions League 2025/26 League Semi Final First Leg | Europa Press Sports/GettyImages

Posible alineación del Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Mendoza, Koke, Baena; Griezmann, Sorloth.

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