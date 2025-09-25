El miércoles 24 de septiembre del 2025, en el Citi Field de Nueva York, el New York City recibió la visita del Inter Miami, para la fecha número treinta de la MLS. Los dirigidos por Javier Mascherano lograron irse al descanso con la ventaja en el marcador, con un gol de Baltasar Rodríguez al minuto cuarenta y tres.

Ya en el segundo tiempo, el astro argentino y campeón del mundo en Qatar 2022: Lionel Messi, aprovechó de forma exquisita un mano a mano, definiendo con delicadeza ante la salida del guardameta y poniendo el 2-0 en favor de la escuadra de Florida.

Video: el gol de Lionel Messi con el que el Inter Miami vence 2-0 al NYC

GOOOL! Definí como quieras Leoooo 😮‍💨🌟 pic.twitter.com/q5A4QfXz5J — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 25, 2025

Minutos más tarde, el uruguayo Luis Suárez marcaría el tercer tanto de la noche, por la vía del penal. Y ya en la agonía del compromiso, Lionel Messi ingresó al área por la banda de la derecha. El arquero intentó incomodar al argentino, pero este definió con la diestra sin mayor problema y selló la goleada en favor de la escuadra visitante.

El gol de Lionel Messi despertó cierta melancolía entre aquellos hinchas que han seguido desde hace años al astro argentino, pues la forma en la que arrastró el esférico demostró que el tiempo pasa, pero la calidad simplemente no acaba.

Video: con doblete de Lionel Messi el Inter Miami golea 4-0 al NYC