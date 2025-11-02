Video: con dos expulsiones en 45 minutos, Rayados está venciendo 1-0 a Tigres en el clásico regio

La noche del 1° de noviembre de 2025, el Estadio BBVA fue escenario de una nueva edición del Clásico Regiomontano, donde el Club de Fútbol Monterrey recibió a los Tigres UANL en un duelo que, desde el inicio, mostró la intensidad característica de esta rivalidad.

Los dirigidos por Guido Pizarro sorprendieron con un planteamiento distinto al que habían mostrado a lo largo del campeonato. En lugar de buscar dominar la posesión del balón, Tigres optó por un estilo más directo, cediendo la iniciativa para apostar a lastimar a Rayados a partir de la recuperación del esférico y los contraataques.

Tigres UANL v Tijuana - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Apenas al minuto 7, Ozziel Herrera estuvo muy cerca de abrir el marcador. El atacante felino recibió la pelota fuera del área y sacó un disparo cruzado que se estrelló en el poste, ahogando el grito de gol de la afición visitante. Monterrey, por su parte, intentó responder con posesiones largas, pero sin lograr inquietar con claridad el arco rival.

El juego se complicó para los locales al minuto 32, cuando ‘Corcho’ Rodríguez fue expulsado, dejando a Rayados con inferioridad numérica. Tigres aprovechó el momento y adelantó líneas en busca del gol, generando peligro tras un error del arquero Mele. Sin embargo, Ángel Correa desperdició una clara oportunidad al mandar su disparo desviado, permitiendo que Monterrey siguiera con vida.

Jorge "Corcho" Rodríguez (Monterrey), expulsado con tarjeta roja directa en el Clásico Regio (#ClasicoRegio) ante Tigres UANL; narración de @AgomezlunaM para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/Gqh7XIkDTq — lilboimx (@lilboimx) November 2, 2025

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin anotaciones, en los instantes finales apareció una jugada polémica. El árbitro señaló penal a favor de Rayados y, además, expulsó a Jesús Angulo por doble amonestación, dejando también a los Tigres con diez jugadores.

Penal a favor de @Rayados pero No es tarjeta Amarilla para Angulo de @TigresOficial, no es falta táctica ni es temeraria.

Ley de la compensación del mundialista. pic.twitter.com/gAiTRZCcaR — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) November 2, 2025

Así, el descanso llegó con un ambiente cargado de tensión y expectativa. Con Rayados buscando proteger la ventaja obtenida desde el manchón penal y Tigres obligado a arriesgar para empatar, el segundo tiempo promete mantener la intensidad y el dramatismo que distinguen a los clásicos regiomontanos.