Video: Cruz Azul pierde a Ángel Sepúlveda por lesión y el VAR le negó un tanto a Gabriel Fernández ante Chivas

Este sábado en el Estadio Akron, Chivas y Cruz Azul están brindando un gran partido, el cual está empatado 1-1, gracias a los tantos del argentino José Paradela por la visita y de Diego Campillo por los de casa, en compromiso de la séptima jornada del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX.

Lo que tanto se temía, sucedió, Ángel Sepúlveda lesionado…



Lo bueno, viene fecha FIFA, ojalá no sea nada complicado para Cruz Azul. pic.twitter.com/v4fHECvplz — Ingeniero Celeste (@IngenieroCelesT) August 31, 2025

Después del empata conseguido por el Rebaño Sagrado, se prendieron las alarmas en La Máquina Celeste, ya que Ángel Sepúlveda se tiró al suelo por una molestia muscular, sin poder continuar, así que fue sacado del campo por el famoso carrito de las desgracias. Previamente, ya se había visto al delantero arrastrar la pierna y de acuerdo con Fabián Reyes de TVC Deportes, sintió un piquete en el femoral de la pierna derecha.



Posterior a ello, el Guadalajara tuvo la oportunidad de conseguir la voltereta al minuto 22 cuando Bryan González lanzó una pelota al centro del área, con Armando González conectado de cabeza, mas el guardameta colombiano Kevin Mier alcanzó a tapar con su pierna.

La increíble falla de Armando González pic.twitter.com/DF11aCt7jq — León Iturbide 🐦 (@Leon_Iturbide) August 31, 2025

Esa falla costó cara, ya que el uruguayo Gabriel Fernández, que ingresó por El Cuate Sepúlveda, consiguió la diana que volvió a poner al frente a los celestes. En un pelotazo largo, El Toro, utilizando su cuerpo, se deshizo con facilidad de Gilberto Sepúlveda, para así quedar solo frente al arco y fusilar al guardameta Raúl Rangel.



¿Ayuditas para las Chivas?



Por esta 'falta' del Toro Fernández se terminó anulando el gol del Cruz Azul que los ponía al frente 2-1 sobre las Chivas#LigaMX pic.twitter.com/1LrwScRbNo — Fulbox (@fulboxOficial) August 31, 2025

Sin embargo, pese a que se dio por válido al inicio, el VAR mandó a llamar al silbante Víctor Cáceres para revisar la jugada, ya que El Toro hizo una carga por la espalda al Tiba, ocasionando que cayera al suelo. Al final, el tanto se echó para atrás al decidir que realmente fue una infracción del charrúa.