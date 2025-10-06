El domingo 5 de octubre del 2025, en la cancha del estadio Caliente, los Xolos de Tijuana recibieron la visita del Club de Fútbol Monterrey para el partido correspondiente a la jornada número 12 por el torneo de Apertura 2025.

Los Xolos de Tijuana se pusieron al frente en el marcador, con un gol de Frank Boya al minuto 12 de la primera mitad. Minutos más tarde, Rayados de Monterrey sufrió la lesión de Ricardo Chávez, pero recibieron consuelo cuando, en la agonía de la primera mitad, Germán Berterame marcó el tanto del empate para la Pandilla.

Tijuana v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Al minuto 57, el delantero argentino (naturalizado mexicano), concretó su doblete, llegando así a ocho anotaciones en lo que va del torneo. Sin embargo, tres minutos más tarde, Adonis Preciado marcó el tanto del empate para los Xolos de Tijuana.

Rayados de Monterrey recibió una segunda lesión importante. Víctor Guzmán quedó tendido en el césped y su lugar dentro del terreno de juego fue ocupado por el 'Huesos' Reyes. Domenec Torrent envió a la cancha al 'Tecatito' Corona y la Pandilla comenzó a generar jugadas de verdadero peligro.

Ya en tiempo de compensación, en una pelota parada, hubo un doble remate en el área, el esférico quedó a merced del francés Anthony Martial, que tenía el arco abierto para estrenarse como goleador de Rayados, dándole el tanto de la victoria en una cancha siempre complicada.

No obstante, su remate de cabeza salió desviado, dejando ir una oportunidad de oro para el conjunto albiazul, que generó lo suficiente como para al menos marcar un gol más, pero le falló la contundencia y tuvo que conformarse con el empate.

Video: el error de Anthony Martial que le costó el triunfo a Rayados sobre Tijuana

¡Cabezazo a gol fallido de Anthony Martial (Monterrey) ante Club Tijuana! Narración de @AgomezlunaM para TUDN USA pic.twitter.com/mbN8GXwC5Q — lilboimx (@lilboimx) October 6, 2025

Rayados deja ir la posibilidad de empatar en puntos al líder Toluca

Con este resultado, el Club de Fútbol Monterrey llega a 26 puntos y permanece en el tercer lugar de la tabla general, solo por debajo del América, que tiene 27 unidades, y del campeón Toluca, que cuenta con 28.