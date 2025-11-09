El sábado 8 de noviembre del 2025, en la cancha del 'Volcán' Universitario, los Tigres UANL recibieron la visita del Atlético San Luis para el partido correspondiente a la jornada número 17 por el torneo de Apertura 2025.

Los potosinos sorprendieron al conjunto felino, poniéndose al frente en el marcador con gol de João Pedro apenas al minuto seis del primer tiempo. Sin embargo, al minuto 30, Ángel Correa, que se había perdido el 1-0 para Tigres antes de que la visita se adelantara en el marcador, definió de forma correcta en el área y puso el empate a uno, con el cual Tigres se coloca, hasta el momento, en el tercer lugar de la tabla general.

Video: el gol de Ángel Correa con el que Tigres rescata empate ante el Atlético San Luis

¡Gol de Ángel Correa (Tigres UANL) para el empate ante Atlético de San Luis! Narración de @chiquis_ para Estrella TV pic.twitter.com/VcZIWw3sFT — lilboimx (@lilboimx) November 8, 2025

Las posibilidades de que haya clásico regio en cuartos de final son muy altas

Con este resultado, los dirigidos por el estratega argentino Guido Pizarro estarían llegando a 34 puntos en el Apertura 2025 y se colocarían en el tercer lugar de la tabla general, una posición que los mantiene dentro de los primeros puestos del torneo.

No obstante, todo depende del resultado del partido entre América y Toluca, que se disputará a las 21:00 horas, tiempo de México. Si los Diablos Rojos logran imponerse o si el encuentro termina en empate, el escenario quedaría listo para que los Rayados de Monterrey y los Tigres de la UANL se enfrenten en una nueva edición del clásico regio durante la fase de cuartos de final.

De esta manera, el resultado del duelo en la cancha del estadio Nemesio Díez será determinante para definir los cruces de la liguilla y confirmar si el fútbol mexicano volverá a vivir una de sus rivalidades más intensas y esperadas en la fiesta grande.