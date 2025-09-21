La noche del sábado 20 de septiembre del 2025, en la cancha del estadio Olímpico Universitario, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se enfrenaron a los Pumas de la UNAM, para el partido correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Apertura 2025.

En los primeros minutos del encuentro, Juan Sánchez Purata cometió una mano imprudente en el área y el árbitro, luego de consultarlo con el VAR, decidió marcar penal.

Aaron Ramsey cobró desde los once pasos, y aunque logró engañar a Nahuel Guzmán, su disparo salió desviado, por lo que el partido continúa 0-0.

Video: el penal fallado por Aaron Ramsey en el Tigres vs Pumas

En los minutos finales del partido, José Juan Macías marcó lo que parecía ser el tanto del empate para los Pumas de la UNAM, desatando la locura en la cancha del estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, en la siguiente jugada los capitalinos cometieron una falta en el área. El silbante lo consultó con el VAR y marcó la infracción en contra del conjunto local.

El delantero argentino: Nicolás Ibáñez, tomó la pelota y cobró de mala manera, pues el ex guardameta del Real Madrid le atajó el penal. Para fortuna de Tigres UANL, Ángel Correa enmendó el error, aprovechando el rebote y mandando la pelota a guardar.

Video: el gol de Ángel Correa con el que Tigres UANL rescata empate frente a Pumas de la UNAM

Angel Correa salvandole la chamba a Guido Pizarro, Nico Ibáñez y a todo Tigres, no importa cuando leas esto. pic.twitter.com/35EaVukcBL — TF (@tigresfootball_) September 21, 2025

¿Qué sigue para Tigres UANL?

Los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León suman tres partidos sin conocer de victoria. Ahora, tendrán que concentrarse de lleno en el duelo correspondiente a la jornada número diez, cuando reciban la visita del Atlas de Guadalajara, en la cancha del 'Volcán' Universitario. El duelo se jugará el próximo miércoles 24 de septiembre.