La noche del sábado 30 de agosto del 2025, los Tigres de la UANL se metieron a la cancha del TSM, para enfrentar al Santos Laguna en el partido correspondiente a la jornada número siete por el torneo de Apertura 2025.

Se están jugando ya los segundos cuarenta y cinco minutos del compromiso. Los dirigidos por Guido Pizarro han generado siete tiros a gol por cero del Santos Laguna, logrando una posesión de pelota del 66%.

En la primera mitad, el futbolista argentino: Ángel Correa, tuvo la oportunidad de adelantar a los Tigres desde los once pasos, pero el guardameta mexicano del Santos Laguna: Carlos Acevedo, le detuvo el disparo, ahogando el grito de gol entre la fanaticada auriazul.

Sin embargo, en el segundo tiempo el astro argentino logró enmendar su error, aprovechando un descuido en el sector defensivo de los laguneros y mandando aguardar el balón, con una exquisita definición.

Video: el gol de Ángel Correa con el que Tigres UANL se adelanta frente al Santos Laguna