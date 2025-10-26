Video: el gol de Bellingham con el que el Real Madrid consigue el 2-1

El Real Madrid y el FC Barcelona ofrecieron un primer tiempo vibrante en el Clásico, sin reservarse nada. Ambos equipos impusieron un ritmo frenético en la jornada 10 de LaLiga. En un partido marcado por algunas polémicas, el conjunto merengue se adelantó al minuto 22 con un gol de Kylian Mbappé. Sin embargo, 16 minutos más tarde, Fermín capitalizó un error de Arda Güler para igualar el marcador. Antes del descanso, Jude Bellingham apareció para devolverle la ventaja a los blancos.







Al minuto 43, Vinicius Junior apareció por el costado izquierdo y metió un servicio dentro del área. Eder Militao recentró el balón con la cabeza para la llegada del mediocampista inglés, quien controló y definió solo frente al portero Wojciech Szczęsny,

De esta manera, Jude Bellingham suma un gol y una asistencia en el primer tiempo del Clásico.

Para ver en EEUU

JUDE BELLINGHAM PUTS REAL MADRID BACK ON TOP!



A GOAL AND AN ASSIST FOR JUDE IN ELCLASICO 👏 pic.twitter.com/nhvEMAmsnz — ESPN FC (@ESPNFC) October 26, 2025

Para ver en Latam

Bellingham le regresó la ventaja al Madrid 🫲🫱 pic.twitter.com/DppRKxIog7 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 26, 2025

Para ver en España