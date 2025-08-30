Video: el gol de Bruno Fernandes con el que el Manchester United consigue la agónica victoria 3-2 ante el Burnley

El Manchester United no ha tenido un buen arranque en la temporada 2025/2026. Después de la vergonzosa eliminación ante el Grimsby Town en la segunda ronda de la EFL Cup, los Red Devils recibieron al modesto Burnley en la tercera jornada de la Premier League. El partido fue mucho más parejo de los esperado y se definió hasta el último suspiro con un gol de Bruno Fernandes en el tiempo agregado.

El conjunto local se fue arriba en el marcador al minuto 27 gracias a un autogol de Josh Cullen. Sin embargo, el Burnley consiguió el empate al 55 con anotación de Lyle Foster.

Dos minutos después, Bryan Mbeumo apareció para volver a darle la ventaja a los Red Devils, pero al minuto 66 apareció Jaidon Anthony para poner el 2-2 provisional.

Todo apuntaba a que el conjunto de Manchester empataría contra los Claretes, pero en Bruno Fernandes, al 90+7, consiguió el gol del triunfo por medio de un penalti.

¡DESAHOGO TOTAL! BRUNO FERNANDES MARCÓ EL 3-2 AGÓNICO DEL MANCHESTER UNITED VS. BURNLEY.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vG4fblKk0W — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2025

Casi al final del encuentro, Jaidon Anthony jaló por la playera a Amad Diallo dentro del área. El árbitro central decidió marcar la pena máxima a favor del Manchester United. Fernandes tomó el balón y definió de manera perfecta para vencer al guardameta Martin Dúbravka.

FBL-ENG-PR-MAN UTD-BURNLEY | OLI SCARFF/GettyImages

De esta manera, los Red Devils consiguen su primera victoria de la temporada en la Premier League y parece que Ruben Amorim mantendrá su puesto al frente del club al menos por otra semana.