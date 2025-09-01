Video: el gol de De Rosario con el que el Seattle Sounders se adelante frente al Inter Miami

La tarde del domingo 31 de agosto del 2025, en la cancha del Lumen Field, en Washington, Seattle, el Inter Miami se enfrenta, en estos momentos, al Seattle Sounders, para el partido correspondiente a la gran final por la Leagues CUP 2025.

Al minuto veintiocho de la primera mitad, el conjunto local marcó el primer tanto del partido, por conducto de De Rosario. Aquí te dejamos el video del gol con el cual el Seattle Sounders están venciendo 1-0 al Inter Miami:

GOOOOOL de @SoundersFC.



Osaze De Rosario anota de cabeza el primer gol del partido ante @InterMiamiCF en la final de #LeaguesCup2025.



¡Gran centro de Álex Roldán! pic.twitter.com/0VbVMjwyNd — MLS Español (@MLSes) September 1, 2025

¿Cómo llegó el Inter Miami a la gran final por la Leagues CUP 2025?

Los dirigidos por el argentino Javier Masherano, vencieron 3-1 al Orlando City, con doblete de Lionel Messi, en una edición más por el clásico de la Florida. Previamente habían derrotado 2-1 a los Tigres UANL, de la Liga MX.

¿Cómo llegó el Seattle Sounders a la gran final por la Leagues CUP 2025?

Por su parte, el Seattle Sounders se enfrentó al LA Galaxy en la llave de semifinales, y los vencieron 2-0, con goles de Pedro de la Vega y de Osaze De Rosario. Previamente derrotaron en penales a la Franja del Puebla.

Cabe recordar que el Inter Miami ya sabe lo que es salir campeón de esta competencia, por lo que buscan obtener su segundo título en apenas tres ediciones de la Leagues CUP.