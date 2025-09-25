La noche del miércoles 24 de septiembre, en la cancha del 'Volcán' Universitario, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León reciben la visita del Atlas de Guadalajara, para el partido correspondiente a la jornada número diez por el torneo de Apertura 2025.

Apenas al minuto cinco de la primera mitad, el lateral izquierdo Farfán sirvió de primera en el área para Ozziel Herrera, quien definió de forma sensacional con la pierna derecha y mandó el esférico a guardar, adelantando así a los Tigres UANL, en el duelo correspondiente a la fecha número diez.

En el segundo tiempo, al minuto sesenta y dos, Diego Lainez presionó al juvenil Hernández. Le sacó el balón de forma limpia, condujo con cierta facilidad y definió de forma extraordinaria, al poste derecho del arquero.

Video: el gol de Diego Lainez con el que Tigres aumenta su ventaja en el marcador frente al Atlas