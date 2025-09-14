La tarde del domingo 14 de septiembre, el Club de Fútbol Monterrey se metió a la cancha del estadio La Corregidora, para enfrentar a los Gallos Blancos del Querétaro, en el duelo correspondiente a la jornada número ocho por el torneo de Apertura 2025.

Se están jugando ya los primeros cuarenta y cinco minutos del partido, y el encuentro ha sido un auténtico monólogo de la Pandilla, quien ya lo gana 1-0, con gol de Germán Berterame antes del minuto treinta de la primera mitad.

Video: el gol de Germán Berterame con el que Rayados se adelanta frente al Querétaro en la J8 del Apertura 2025