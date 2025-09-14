Video: el gol de Germán Berterame con el que Rayados se adelanta frente al Querétaro en la J8 del Apertura 2025
Monterrey ha ganado sus últimos seis encuentros en el torneo de Liga MX
La tarde del domingo 14 de septiembre, el Club de Fútbol Monterrey se metió a la cancha del estadio La Corregidora, para enfrentar a los Gallos Blancos del Querétaro, en el duelo correspondiente a la jornada número ocho por el torneo de Apertura 2025.
Se están jugando ya los primeros cuarenta y cinco minutos del partido, y el encuentro ha sido un auténtico monólogo de la Pandilla, quien ya lo gana 1-0, con gol de Germán Berterame antes del minuto treinta de la primera mitad.
Video: el gol de Germán Berterame con el que Rayados se adelanta frente al Querétaro en la J8 del Apertura 2025
Published | Modified
JAIME GARZA
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.