La noche del viernes 19 de septiembre, en la cancha del estadio Olímpico Universitario, la Máquina Celeste de la Cruz Azul recibió la visita de los Bravos de Ciudad Juárez, para el partido correspondiente a la jornada número uno por el torneo de Apertura 2025.

Con gol del juvenil Luka Romero en el amanecer del compromiso, los cementeros abrieron el marcador, antes de que se jugara el minuto dos. FC Juárez no se dejó vencer, no obstante, y con goles de Rodolfo Pizarro y Raymundo Fulgencio le habían remontado a los cementeros.

Para fortuna de la causa celeste, el 'Toro' Fernández marcó el tanto del empate apenas al minuto veintitrés de la primera mitad, y al treinta y seis, José Paradela le devolvió la ventaja en el marcador al Cruz Azul. Se esperaba poco de este partido, y está resultando un duelo lleno de emociones.

Video: el gol de José Paradela con el que el Cruz Azul recupera la ventaja en el marcador frente a FC Juárez