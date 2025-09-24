Video: el gol de Julián Álvarez para adelantar al Atlético Madrid sobre el Rayo Vallecano
Si bien tiene la mente en el choque con el Real Madrid del próximo sábado, el Atlético de Madrid está cumpliendo la misión de la sexta jornada de LaLiga: momentáneamente le gana 1-0 al Rayo Vallecano.
El Colchonero arrancó el ataque por la derecha, asociándose sobre la banda y buscando el espacio para sacar el centro que terminó encontrando a Julián Álvarez a las espaldas del primer marcador central. El nacido en Calchín la agarró de primera y venció la valla de su compatriota Augusto Batalla.
Con este resultado parcial, el Colchonero escala al noveno puesto de la tabla y, si bien queda a 9 del puntero, Real Madrid, se acomoda de una manera más optimista de cara a lo que viene en una campaña que recién inicia.
