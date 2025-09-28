El sábado 27 de septiembre del 2025, en la cancha del estadio BBVA, el Club de Fútbol Monterrey recibe la visita del Santos Laguna, para el partido correspondiente a la jornada número once por el torneo de Apertura 2025.

La escuadra albiceleste no la ha pasado nada bien en sus últimos dos encuentros. El fin de semana pasado dejaron ir una ventaja de 2-0 frente al América, por lo que se tuvieron que conformar con el empate. Después se metieron a la cancha del estadio Nemesio Díez, y el vigente campeón de la Liga MX les propinó una dura goleada de 6-2.

Toluca v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Los dirigidos por Domenec Torrent necesitan volver a la senda del triunfo, y el Santos Laguna parece ser el rival que pagará los platos rotos, pues al minuto treinta y seis de la primera mitad, la ofensiva del Monterrey armó una jugada sensacional en el área de los laguneros.

Germán Berterame rescató con esfuerzo el esférico, dejó a merced del lateral izquierdo Gerardo Arteaga, quien sirvió de primera para que el argentino Lucas Ocampos rematara de cabeza y marcara el 1-0 en favor de la Pandilla.

Video: el gol de Lucas Ocampos con el que Rayados de Monterrey se adelanta frente al Santos Laguna