Video: el gol de Luka Romero con el que Cruz Azul se adelanta frente a Juárez en los primeros minutos del partido
Los cementeros solo han recibido ocho goles en lo que va del semestre
La noche del viernes 19 de septiembre, en la cancha del estadio Olímpico Universitario, la Máquina Celeste de la Cruz Azul recibió la visita de los Bravos de Ciudad Juárez, para el partido correspondiente a la jornada número uno por el torneo de Apertura 2025.
Con gol del juvenil Luka Romero en el amanecer del compromiso, los cementeros ya se hicieron presentes en el marcador. El tanto cayó antes del minuto dos.
Video: el gol de Luka Romero con el que Cruz Azul se adelanta frente a Juárez en los primeros minutos del partido
Published | Modified
JAIME GARZA
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.