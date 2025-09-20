La noche del viernes 19 de septiembre, en la cancha del estadio Olímpico Universitario, la Máquina Celeste de la Cruz Azul recibió la visita de los Bravos de Ciudad Juárez, para el partido correspondiente a la jornada número uno por el torneo de Apertura 2025.

Con gol del juvenil Luka Romero en el amanecer del compromiso, los cementeros ya se hicieron presentes en el marcador. El tanto cayó antes del minuto dos.

Video: el gol de Luka Romero con el que Cruz Azul se adelanta frente a Juárez en los primeros minutos del partido